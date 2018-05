Médicos protestaron en rechazo a agresiones en Hospital Adolfo Pons

Jennifer Suárez / foto: @ReporteYa / 15 may 2018.- Médicos del Hospital Chiquinquirá protestaron la mañana de este martes en rechazo a las agresiones que sufrieron ayer sus colegas del Adolfo Pons de Maracaibo, estado Zulia.

Los médicos y enfermeras, además del personal obrero, también manifiestan para exigir mejoras salariales y mayor seguridad en sus puestos de trabajo.

La noche de este lunes fueron liberados dos médicos residentes, detenidos durante una protesta en el Hospital Dr. Adolfo Pons.

Los médicos quedaron identificados como William Ferrer, del primer año de Cirugía, y Sergio Fuenmayor, del primer año de Medicina Interna.

Fueron detenidos en el mencionado centro asistencial durante una manifestación por la falta de insumos médicos.

Horas más temprano la presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, Daniela Parra, consideró durante una entrevista para La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR, que la acción llevada a cabo ayer contra médicos del Hospital Adolfo Pons fue “desproporcionada”. Además comentó que los dos residentes detenidos fueron liberados sin cargos.

“Cuando se encontraban en esta situación se apersonó un grupo, que aparentemente er an colectivos, y empezaron a generar acciones de violencia. Efectivamente salieron golpeados un par de médicos, a quienes se llevaron detenidos… Esta protesta, que se inició como una protesta pacífica, se transformó en violenta por la intervención de factores extraños. No me atrevo a calificar que fuesen policías, pero sí hubo factores extraños que generaron este tipo de confrontación”, manifestó.

Además indicó que “este par de jóvenes son médicos residentes de primer año… que están en formación y habían pasado 24 horas de guardia sin poder darle la atención que requerían los pacientes; inclusive una paciente eviscerada (con una herida abierta) y no podían suturarla porque no tenían insumos. Por supuesto, un par de médicos jóvenes que quieren darle la atención que merecen los pacientes y que están pasando por la presión de que hasta se desmayan en el pabellón porque no tienen alimentos, por la situación que estamos viviendo todos, indudablemente pues que generaron esa protesta. Pero era una protesta pacífica, como siempre la han hecho el personal de salud y lo vienen haciendo en todas las instituciones hospitalarias”

Etiquetas: Hospital Adolfo Pons | Maracaibo | médicos | protesta