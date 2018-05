Dianela Parra: Médicos del Adolfo Pons fueron liberados sin acusaciones

ND / foto: @FuerzaUnionVE / 15 may 2018.- Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, consideró que la acción llevada a cabo ayer contra médicos del Hospital Adolfo Pons fue “desproporcionada”. Además comentó que los dos residentes detenidos fueron liberados sin cargos.

En entrevista para La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR, Parra recordó que ayer en horas del mediodía se estaba llevando a cabo una protesta por parte de todo el personal del Hospital Adolfo Pons para exigir dotaciones de insumos y medicamentos.

“Cuando se encontraban en esta situación se apersonó un grupo, que aparentemente eran colectivos, y empezaron a generar acciones de violencia. Efectivamente salieron golpeados un par de médicos, a quienes se llevaron detenidos… Esta protesta, que se inició como una protesta pacífica, se transformó en violenta por la intervención de factores extraños. No me atrevo a calificar que fuesen policías, pero sí hubo factores extraños que generaron este tipo de confrontación”, manifestó.

Los médicos que resultaron lesionados fueron William Ferrer y Sergio Fuenmayor. Según detalló Parra, Ferrer tuvo excoriaciones en la cara y el cuello, además de heridas en el tabique nasal; mientras que Fuenmayor recibió golpes en la cara pero no tenía evidencias de hematomas.

“Este par de jóvenes son médicos residentes de primer año… que están en formación y habían pasado 24 horas de guardia sin poder darle la atención que requerían los pacientes; inclusive una paciente eviscerada (con una herida abierta) y no podian suturarla porque no tenían insumos. Por supuesto, un par de médicos jóvenes que quieren darle la atención que merecen los pacientes y que están pasando por la presión de que hasta se desmayan en el pabellón porque no tienen alimentos, por la situación que estamos viviendo todos, indudablemente pues que generaron esa protesta. Pero era una protesta pacífica, como siempre la han hecho el personal de salud y lo vienen haciendo en todas las instituciones hospitalarias”, puntualizó.

Los jóvenes fueron liberados alrededor de las 10:30 de la noche, tras la mediación del Colegio de Médicos con diferentes autoridades, “sin ningún tipo de acusación, sin ningún tipo de juicio”.

“Ahora bien, hay una cantidad de videos, de testimonios que evidencian que allí hubo una ola de violencia que no fue propiciada por los protestantes. Es necesario investigar, nosotros también le hicimos ver a las autoridades policiales y de gobierno que deberían averiguar que fue lo que allí ocurrió. Si bien es cierto que los hospitales son centros sagrados, también es cierto que requieren atención. Aún cuando se hacen un sin número de comunicaciones, no recibimos respuesta. Y esa fue una respuesta desproporcionada, la que dieron los elementos que intervinieron… Fueron hasta los cuartos, tocaban las puertas. Fue una coacción desmedida de esas personas que intervinieron allí, que no sabemos si eran policías porque estaban vestidos de civil”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Adolfo Pons | hospitales