Maryclen Stelling: El presidente Maduro no debe ofrecer “resultados mágicos” para después de las elecciones

ND / foto: Contrapunto / 6 may 2018.- La socióloga y analista de medios, Maryclen Stelling, le recomendó al presidente Nicolás Maduro no ofrecer soluciones mágicas para después del 20 de mayo. Aseguró que los problemas del país no los puede resolver nadie “solito” e intuye que el reajuste post-electoral será “doloroso”.

Así lo dijo en el programa dominical de José Vicente Rangel por Televen.

“En la oposición quizás la crisis económica no pesa tanto a la hora de si vota o no como pesa el llamado a la abstención: o como pesa también el hecho de que la gente crea que la crisis se deba a una mala gestión y que cambiando de Gobierno el 21 mágicamente cambian las cosas. Aquí el 21 nada va a cambiar mágicamente. Ni el 22 ni el 23 ni el 24… Nadie, solito, por su lado, puede recomponer esto. El 21 tiene que haber un convencimiento de que tenemos que convivir, dialogar y resolver los problemas conjuntamente”.

“Si el presidente Maduro te llamara y te pidiera un consejo, ¿qué le recomendarías?”, le preguntó JVR.

“Yo creo que esos discursos que ha tenido el presidente Maduro ofreciendo como resultados mágicos inmediatamente después de las elecciones, que va a mejorar la gestión, que va a mejorar la economía; yo entiendo que es un proceso electoral pero, yo le recomendaría que no hiciera esas ofertas producto, quizás, del momento pre-electoral que estamos viviendo”.

“¿Y si te llama Henri?”, le preguntó Rangel.

“Bueno, le recomendaría lo mismo… quizás con más énfasis al presidente Maduro porque es el Presidente y tiene posibilidades de ser reelecto… creo que esas ofertas no van a ser ciertas. Es imposible, porque el reajuste que viene en este país después del 21 de mayo… es un reajuste que yo creo que va a ser hasta doloroso, difícil, doloroso, con pérdidas importantes… porque yo creo que hay que tomar decisiones que son fuertes que, quizás,no se pueden tomar en un momento pre electoral y en eso entiendo a Maduro. No soy economista pero intuyo que serán decisiones drásticas… entonces yo le diría: fórmulas mágica no”.

Otros temas

Éxodo de venezolanos. “Se tiene que construir un discurso invitándolos a volver, pero asegurándole condiciones para vivir en la Venezuela post-electoral. Yo creo que se ha ido mucha gente bien formada, profesionales universitarios, pero también se ha ido gente de otros niveles, de trabajadores de base que también son importantes y que también son venezolanas y venezolanos, que se han ido con la sensación de que aquí no hay futuro y que para poder sobrevivir, inclusive las remesas se han convertido en una forma de vida, entonces muchas gente se va para trabajar tres veces más que lo que trabajaba aquí… para enviar remesas a la familia y mejorar la calidad de vida. Aquí se ha ido un espectro muy amplio de venezolanos… aquí hay que pensar en eso como un problema nacional. Eso supone construir condiciones y enamorar a esa gente para que vuelva, que no es ni fácil ni es al corto plazo”.

Aumento de salarios. “Yo no soy economista, pero la sensación que tengo como mujer y ama de casa es que, inmediatamente, a un aumento del salario se triplican los precios. Es una cosa automática. De manera que la gente te para en la calle y te dice: yo no quiero que me aumenten el salario, porque inmediatamente me triplican los precios. No quieren aumento de salario porque no te resuelven el problema”.

vaya al foro

Etiquetas: Maduro | Maryclen Stelling | promesas