Nadie puede alegar su torpeza en defensa propia

Cuando los abstencionistas de hoy participaron en los procesos electorales de ayer y fueron candidatos a todos los cargos, lo hicieron con este CNE, con los mismos rectores y en peores circunstancias. Recuerdo que para todo tenían argumentos. Decían “hay que participar”, “no se pueden ceder los espacios”, “porque entregarles 23 gobernaciones y 335 alcaldías al chavismo”.

Esos son los mismos que ahora se rasgan las vestiduras, llamando a la abstención y a lo no participación en el proceso electoral presidencial son los mismos que ayer, pedían “el adelanto de elecciones” y la consigna era “Maduro vete ya”. C

laro, después de las elecciones de diputados del 2015, todos se sentían presidenciables, se veían con la banda presidencial tricolor cruzada en el pecho entrando a Miraflores. Pero no fueron capaces de mantener el espíritu unitario y la coherencia política para enfrentar como un solo hombre, los 19 años de malos gobierno de Chávez y Maduro.

Esa dirigencia política opositora no fue capaz de mantener un diálogo sincero, nunca le ha hablado claro a Venezuela, pudo haber tenido una candidatura única y unitaria, que trascendiera y fuera a la búsqueda de ese gran país, eso era lo correcto. Pero hicieron lo contrario, se dejaron llevar por los aduladores y los cantos de sirena, privaron los intereses grupales. Sacaron a “Chúo” Torrealba de la MUD, era incomodo, no tenía sentido que representara los intereses colectivos, querían que se parcializara con una candidatura en concreto, la silenciaron. Se parcelaron, montaron sus tiendas y comandos de campaña, aparecían fotografías del “candidato” con su esposa y sus hijos para demostrar que tenían familia.

Hoy ante la candidatura arrolladora de Henri Falcón actúan con mezquindad, como con rabia, con resentimiento, todo porque no son ellos los candidatos. Desperdician la oportunidad de ganar las elecciones, ya que ninguna encuesta le da más del 20 por ciento al candidato del gobierno. Le tuvieron miedo al qué dirán, prefirieron hacerle coro y cayeron en el chantaje de los que tienen rabo de paja y el gobierno les tiene la factura del buen vivir y de los negociados, están obligados a abstenerse de participar en el proceso a cambio de la impunidad y el silencio. Muchos de ellos “eran unos pata en el suelo” (lo dijo Chávez) que se enriquecieron con el chavismo y hoy, están financiando a una parte de ese sector opositor para que llame a la abstención y así, ellos le pagan el favor al gobierno.

En privado lo reconocen, saben que están equivocados, que le están regalando un periodo presidencial a Maduro y a los chavistas, eso constituye una gran irresponsabilidad. Pero siguen insistiendo en su terquedad, no tienen ni razón, ni defensa, han sido torpes y equivocados. Nadie puede alegar su torpeza en defensa propia.

No botaré ni regalaré mi voto

Estoy luchando para ganarle las elecciones al candidato del gobierno, al candidato del hambre, al que acabó con la producción agrícola y pecuaria, con los centros productivos, el responsable que no se consigan las medicinas, ni la comida, que los ciudadanos de a pie tengan que andar montados en unos camiones de estacas porque el transporte público está paralizado. Esos mismos camiones de estacas donde hoy transportan a la gente, eran los que antes llevan el ganado, los cochinos, las verduras y hortalizas, pero como hoy no producimos ninguno de esos productos, y barco parado no gana flete, sus dueños los pusieron a transportar a la ciudadanía.

Yo no botaré ni regalaré mi voto, voy a votar por Henri Falcón, para salvar mi patria, para que los hijos vuelvan a sus hogares y tengamos una mejor Venezuela. Votar es tu deber y es tu derecho ejércelo.

