No votes, no maquilles, no capitules

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce… mediante el sufragio”

En Venezuela la soberanía está secuestrada por el poder irracional al haber destruido el mecanismo democrático por antonomasia: el sufragio. Hoy, en Venezuela, el voto solo maquilla a una dictadura, no elige. Las elecciones ya no son competitivas. No son elecciones.

La agenda de la Unidad Democrática ha sido el alcanzar condiciones electorales para ir a una elecciones libres, con observación internacional real, sin partidos políticos ilegalizados, sin políticos inhabilitados ni presos, en la fecha que establece el calendario constitucional, con rectores imparciales en el CNE, con un padrón electoral depurado y abierto a los millones de venezolanos en la diáspora, con todos los consulados abiertos. Hasta ahora, no existe una sola de ellas.

Las protestas de 2017 perseguían ese fin. Las negociaciones en Dominicana también. Lo mismo con la agenda internacional. Hasta ahora no las hemos logrado concretar. Sin embargo no hemos perdido el tiempo. A la fecha, cerca de una centena de naciones de la comunidad internacional desconoce las mal llamadas elecciones del 20 de mayo. Ser coherentes implica no votar sin condiciones.

Con la conformación del Grupo de Lima, una coalición de países de la región sin precedentes, la posibilidad de volver a la democracia en Venezuela obtiene un respiro vital. A ello se suma la posición de la Unión Europea y los Estados Unidos de América. La comunidad internacional nos acompaña en nuestra lucha por lograr condiciones para el cambio. Votar sin condiciones equivaldría a capitular en nuestro empeño.

“La historia no se repite, pero a veces rima” le escuché decir a un amigo. Nadie conoce el desenlace de esta tragedia, pero no podemos quedarnos sentados esperando. Hemos de seguir construyendo el cambio hacia la libertad y la democracia. Eso no quiere decir que el 20 de mayo sea el día para salir a maquillar a la dictadura con nuestro voto. El 20 es solo un día, nos toca seguir actuando todos los demás. A partir del 21 de mayo continuamos con más ímpetu en la búsqueda de una salida que deje atrás, en las páginas más oscuras de nuestra historia, lo que nos ha tocado vivir.

Si algo nos enseña la historia de la humanidad, es que las ruptura y derrumbe de las tiranías llegan cuando menos se esperan. Hay que seguir.

vaya al foro

Etiquetas: Mario Guillermo Massone