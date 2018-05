De Alba a Delcy Rodríguez: Sanciones no violan leyes internacionales

Oleg Kostko / 9 may 2018.- El abogado especialista en derecho internacional Mariano de Alba aseguró que las sanciones que otros países han impuesto contra funcionarios venezolanos no violan las leyes internacionales, debido a que cada país es libre de decidir quién puede o no “utilizar su sistema financiero”, esto en respuesta a declaraciones de la presidenta de la ANC Delcy Rodríguez. “Las sanciones impuestas por varios países no violan el derecho internacional, como trató de insistir hoy nuevamente la señora Delcy Rodríguez. Cada Estado es soberano de decidir que extranjero puede entrar y utilizar su sistema financiero”. Expresó de Alba a través de su cuenta de Twitter.

Lea más: Delcy Rodríguez: EEUU viola el derecho internacional

De Alba expresó en otro tuit que “es un avance que Delcy Rodríguez ya reconozca la legitimidad de las sanciones que puede adoptar el Consejo de Seguridad de la ONU. EEUU, Europa y Latinoamérica deben empezar a trabajar para que ese Consejo apruebe sanciones”, sugirió.

El profesional del derecho calificó como “una estupidez” la postura del Gobierno venezolano de calificar como ilegales las sanciones debido a que recientemente ellos aplicaron medidas similares a personas y empresas de Panamá como retaliación a la lista de funcionarios venezolanos que fueron colocados en una lista de personas susceptibles a incurrir en “blanqueo de capitales”.

“A estas alturas es sencillamente ridículo que el régimen de Maduro trate de argumentar que las sanciones violan el derecho internacional, especialmente cuando hace muy poco tomaron medidas análogas contra funcionarios y empresas de Panamá”, recordó.

vaya al foro

Etiquetas: Estados Unidos | Mariano de Alba | ONU | sanciones | Venezuela