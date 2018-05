María Verdeal (MAS): La dirigencia opositora llaman a la abstención porque no son los protagonistas

ND / foto: @primerapagina / 8 may 2018.- La candidata al Consejo Legislativo del estado Miranda por el MAS, María Verdeal, lamentó este martes que exista una dirigencia política que no apueste a una salida democrática, electoral y pacífica como la que, a su juicio, se plantea el 20 de mayo. Asegura que quienes rechazan a Henri Falcón como candidato, no lo hacen por lo que significa o por su planteamiento de Gobierno, sino por “no son ellos los protagonistas”.

“Oímos infinidades de veces que las condiciones no importaban si el candidato era Lorenzo Mendoza, pero nunca lo fue. Henri Falcón a unos les puede gustar mucho, a otros no tanto, pero es la única opción real, pacífica e inmediata para una transición política en Venezuela (…) tenemos a un ciudadano engañado, defraudado con salidas fantasiosas y una dirigencia política que no apuesta a una salida electoral, simplemente porque no son ellos los protagonistas”, dijo Verdeal en entrevista para Primera Página, que transmite Globovisión.

En ese sentido, la dirigente del MAS pidió a esa dirigencia a reflexionar y a dar libertad de conciencia a su militancia para que vote este 20 de mayo.

Aseguró que militantes de base de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, se están sumando a la maquinaria por el voto a Henri Falcón, hecho que agradeció porque, a su criterio, esto fortalece el voluntariado que cuidará los votos el día de las elecciones.

Verdeal de igual manera hizo un llamado a quienes no cumplirán con su derecho al sufragio a no atacar a quienes sí lo harán.

“El llamado es a quienes adversan una salida democrática a no seguir atacando a quienes pensamos diferentes, yo no me quiero imaginar un 21 de mayo con una reelección de Nicolás Maduro”, acotó.

Adelantó que el candidato Falcón de llegar a la presidencia, de inmediato anunciará su plan de 100 horas, acciones “inmediatas” que –según Verdeal- darán muestra de un país en manos de un demócrata.

