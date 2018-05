María Corina Machado: Llegó la hora, o bajamos la cabeza o nos rebelamos

ND / foto: MaríaCorinaYa / 18 may 2018.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, considera que el “desenlace” de los acontecimientos políticos en el país dependen del comportamiento de los ciudadanos el domingo 20 de mayo, y por tanto, hace un llamado a “desobedecer” y retomar la agenda de calle a partir del lunes 21. “¿Cómo termina esto? Depende de nosotros. Hoy les hablo a todos esos venezolanos que están en estos momentos cruzando la frontera, porque consideran que en Venezuela no tienen futuro, vamos a sacar las mafias del poder, vamos a triunfar y vamos a sacar a Nicolás Maduro. Estamos enfrentando un momento decisivo de nuestras vidas, es hora de escoger de qué lado estás, si del lado del crimen o de la justicia, del mal o del bien, de los opresores o los oprimidos. Aquí no hay medias tintas: o bajas la cabeza o te rebelas; obedeces o desobedeces. Allí están nuestros médicos que le gritan al mundo el horror de los hospitales del país; los periodistas que aun y cuando los mandan a callar siguen defendiendo la verdad; nuestros jóvenes secuestrados a esta hora han llamado a la desobediencia; llamo a los militares también, desobedezcan las órdenes del tirano. Es la hora de desobedecer las tiranías, las mafias, a los cómplices que se hacen llamar oposición, a la censura”.

“La comunidad internacional te lo advirtió Nicolás Maduro, no perpetres el asalto. Te lo dijo la iglesia, te lo dijeron los jóvenes, los estudiantes, las madres, no lo hagas. Y lo vas a hacer. Entonces atente a las consecuencias”, dijo Machado desde la plaza Sur de Altamira, en Caracas.

La también representante del movimiento Soy Venezuela pidió a los venezolanos mantenerse en casa este domingo 20 de mayo y el lunes siguiente tomar las calles en horas del mediodía con una bandera nacional como objeto de protesta.

“Este lunes 21 a las 12 del mediodía, agarra tu bandera, sal a la calle y grita libertad. Gritemos libertad”, indicó.

También se refirió a las denuncias hechas por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien asegura que el Gobierno de Venezuela pretende cedular a colombianos para que voten el domingo. Para Machado, se trata de un “gran asalto planificado”.

“No importa cuántos venezolanos vayan a votar, el resultado ya se sabe. Lo que están haciendo es muestra de su desesperación. Esto se acabó, ya no tienen fuerza ni nada”, expresó la dirigente.

