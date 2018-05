María Corina Machado: Falcón es muy útil para Maduro y los cubanos

Jesús Barreto / 9 may 2018.- María Corina Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, desestimó la candidatura presidencial de Henri Falcón, que a su juicio es “muy útil para Maduro y para los cubanos”.

En una entrevista para el portal Primicias24.com Machado instó a la dirigencia opositora a mostrar una estrategia con “coherencia, firmeza y claridad” para desconocer los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, incluida la convocatoria a elecciones, fijadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 20 de mayo.

“En este momento todos los venezolanos sabemos que lo del 20 de mayo no es una elección. No es, por lo tanto, correcto hablar de votar o no votar o de abstención. No es una elección, es un proceso además que desconocemos porque fue ordenado y tutelado por una Asamblea Nacional Constituyente cubana e ilegítima”, expresó

La dirigente política ratificó la necesidad de que los venezolanos que los opositores recuperen el camino hacia el desconocimiento del gobierno, movimiento que, a su parecer, inició con la consulta popular del pasado 16 de julio del 2017, en la que participaron más 7 millones de venezolanos.

“Allí hubo un mandato, un mandato que la dirección política tenía que cumplir. ¿Qué paso? Le dieron la espalda a ese mandato, participaron en un diálogo que todo el mundo sabía que era una gran farsa en República Dominicana y participaron en un supuesto proceso electoral de gobernaciones y alcaldes, controlados y subordinados a la Constituyente, contrario al mandato del 16 de julio”, indicó.

vaya al foro

Etiquetas: Henri Falcón | María Corina Machado