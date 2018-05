Maradona bailó en cierre de campaña de Maduro

Jennifer Suárez / 17 may 2018.- El futbolista argentino reconocido a nivel mundial, Diego Armando Maradona, acompañó este jueves al presidente Nicolás Maduro en su cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo 20 de mayo.

“Hay muchas cosas que están mal y hay que rectificarlas, no podemos taparnos los ojos y no ver lo que está mal. Hay mucha corrupción por ahí regada que hay que acabar y enfrentar”, expresó a simpatizantes durante la concentración.

Maradona insistió en el diálogo para “darle una oportunidad a Venezuela”. “Yo llamo a un gran diálogo nacional para darle una gran oportunidad a Venezuela de un nuevo comienzo y aprender a hacer las cosas de nuevo, para hacerlas mejor, para hacerlas bien en revolución”, dijo.

“Estamos viviendo momentos peligrosos. Quieren engañar a Cuba, a Venezuela la quieren cambiar, la Argentina ya fue engañada, a Paraguay lo mismo. Faltaba Brasil. Igual a (Nicolás) Maduro lo veo fuerte. Ayer hablé con él y está bárbaro”, afirmó.

Cabe destacar que el día de hoy el presidente Maduro realizó su cierre de campaña en la avenida Bolívar, en Caracas, donde hizo un llamado a sus seguidores a salir a votar ya que, a su juicio, si no lo hacen le estarían “quitando el poder” para poder actuar contras las “mafias criminales”.

“Si ustedes no salen a votar me están quitando el poder para yo actuar contras las mafias criminales de la economía contra las mafias bachaqueras y hacer todo lo que quiero hacer con el poder que ustedes me tienen que dar”, expresó el jefe de estado.

Etiquetas: maradona | Nicolás Maduro | Presidenciales 2018