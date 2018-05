Maduro: Turistas extranjeros podrán pagar con Petro en Hotel Humboldt

Jennifer Suárez / foto: @DPresidencia / 4 may 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó este viernes que se instale una casa de cambio en el Hotel Humboldt, con el fin de que los turistas extranjeros “compren y paguen los servicios del hotel con el Petro”.

“En 30 días estarán las puertas abiertas para el conocimiento de los ciudadanos. Esto también se podrá pagar en Petro. Aquí instalaremos una casa de cambio para poder pagar con la criptomoneda. Vengan nuestros hermanos del mundo para que conozcan esta belleza. Instalen el Petro como el principal sistema de pago en los hoteles del país. Es una moneda sólida que sirve como divisa convertible que sirve para cualquier cosa”, dijo.

Resaltó que la reinstauración del hotel fue gracias “al esfuerzo de la juventud, de las 13 empresas que participaron en todas las fases de restauración. No es lo mismo recuperar una obra sobre la base de poner cemento y yeso, que restaurarla en su diseño original. Eso es lo que hemos hecho y debemos conservarlo”.

“Lo que debemos aprender los venezolanos es mantener las cosas. Debemos crear una cultura de mantenimiento. Las cosas deben funcionar siempre, desde el hogar, cada estructura, en la vida social, en el estudio, en el trabajo y en la actividad económica debemos construir una nueva cultura del mantenimiento y de la conservación”, expresó.

Aseguró que “en la cultura de la cuarta república estaba el “dame 2 que está barato” porque lo que no me servía lo rompía y lo botada y compraba otro. En la época del derroche, se olvidaban estructuras como estas y no les hacían caso”.

Por su parte la ministra para el Turismo, Marlene Contreras, precisó que la restauración del hotel “es un sueño hecho realidad porque tenemos un presidente que está convencido de que el turismo es el motor del país. Nosotros queremos consolidar la infraestructura del turismo (…) esta obra es una referencia para todos los venezolanos”.

“Este era un sueño del comandante Chávez, y gracias a la pasión y el esfuerzo del presidente Maduro se logró. Hemos hecho todo el esfuerzo para ser el motor número 1 en el turismo para desarrollar la economía del país. Este es un logro hecho con empresas venezolanas”, subrayó.

Contreras hizo un reconocimiento a los inversionistas y empresas que contribuyeron en la reconstrucción de la obra. “Licenciatarios de la cadena Marriot en Venezuela y ellos creen en el país, están trabajando con el equipo del Gobierno y están trabajando por el desarrollo del turismo en el país”, dijo.

vaya al foro

Etiquetas: Hotel Humboldt | Nicolás Maduro | Petro | reinstauración