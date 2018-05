Maduro sobre Santos: Es un “imbécil” y un “patiquín”

Oleg Kostko / foto: @PresidencialVen / 14 may 2018.- El presidente Nicolás Maduro descalificó a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos luego de que éste declarara que no reconocería el resultado de las elecciones presidenciales a celebrarse este domingo.

“Por allí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones del domingo, es una falta de respeto a ustedes porque no tiene que ver que reconozcan o no a Maduro, ellos saben que a mMduro no le gana nadie en las elecciones (…) y su declaración va contra el pueblo”, expresó el primer mandatario nacional durante un acto de campaña en La Fría estado Táchira.

“Él le está diciendo a los millones (…) que van a votar el domingo 20 de mayo que no reconoce al pueblo de Venezuela, nos importa un car… Juan Manuel Santos, (…) aquí está el pueblo de Venezuela de pie y nos importa un car… lo que piense la oligarquía bogotana de la democracia y dela patria venezolana”, declaró.

Previamente el aspirante a la reelección criticó la gestión del Gobierno de Santos en Colombia. “La oligarquía bogotana (…) le metió una guerra de 60 años a Colombia (…) solamente este año asesinaron a más de 80 líderes sociales y de derechos humanos, (…) ¿y que dice la prensa mundial?, la pobreza ha aumentado un 55% por el Gobierno del patiquín de Santos, es un patiquín de la oligarquía ese no sabe lo que es el pueblo no sabe lo que es el sacrificio la lucha el trabajo porque nació en cuna de oro”, dijo.

Declaración del Táchira como zona económica del petro

Maduro dio a conocer a sus adeptos que firmará un decreto para declarar a la entidad tachirense como zona económica especial del petro a solicitud del Freddy Bernal quien ostenta el cargo de “Protector del Táchira”.

“Mi compañero Freddy Bernal que como protector y padrino de Táchira me ha presentado un decreto presidencial que voy a firmar para declarar la zona fronteriza del Táchira como zona especial de desarrollo integral del petro con acciones y medidas especiales que vamos a aplicar en los próximos 90 días para sanear la economía”.

Quien vote con el carnet de la patria recibirá un “premio” dijo Maduro

Asimismo, Maduro recordó a los que se inscribieron en el sistema del carnet de la patria que si votan el domingo 20 de mayo recibirá un “premio importante”, aunque nuevamente no dió a conocer mayores detalles del mismo.

“Para el día de las elecciones la cosa es dando y dando, aquel que vaya a votar con su carnet de la patria va a tener un premio importante de la patria porque la cosa es dando y dando ustedes me entienden”, adelantó.

También aseguró que solo él y su Gobierno pueden solventar los problemas que en la actualidad aquejan al país. “Aún faltan cosas por cambiar pero quien lo va a hacer ¿la oposición (…) Henri Falcón? todos los cambios que necesita Venezuela solo única y exclusivamente lo puede haber el pueblo de Venezuela, la revolución bolivariana y Nicolás Maduro como presidente de Venezuela esa es la gran verdad”.

