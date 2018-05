Maduro: Si no salen a votar me están quitando el poder para actuar

Oleg Kostko / foto: @PresidencialVen / 17 may 2018.- El presidente de la República Nicolás Maduro emplazó a sus seguidores a salir a votar, ya que si no lo hacen le estarían “quitando el poder” para poder actuar contra las “mafias criminales”. “Si ustedes no salen a votar me están quitando el poder para yo actuar contras las mafias criminales de la economía contra las mafias bachaqueras y hacer todo lo que quiero hacer con el poder que ustedes me tienen que dar”, expresó el jefe de estado durante su acto de cierre de campaña en la avenida Bolívar de Caracas.

El Jefe de estado reiteró que su Gobierno necesita obtener todo el poder posible. “Necesitamos todo el poder, yo le hago un llamado a los venezolanos ¿ustedes creen que Henri Falcón tiene (…) las que te conté para dirigir la patria? No tiene con que (…) además se le ocurrió la genial idea decir que si él es presidente de la República el entregará el país al fondo monetario internacional”.

Asimismo, aseguró que si logra la victoria en los comicios del domingo realizará todos los cambios que el país necesita para solventar la crisis económica “cueste lo que cueste” y “tarde lo que tarde”.

“Si ustedes me dan su voto y me dan la victoria para el periodo 2019- 2025 les juro que voy a encabezar grandes cambios económicos y voy hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero, lo voy a hacer cueste lo que cueste, tarde lo que tarde dedicaré mi vida a cambiar la economía de este país para ponerla a al servicio del pueblo”, garantizó.

Llamado al diálogo

Durante su discurso Maduro mencionó nuevamente la propuesta de realizar un “diálogo” con los sectores del país luego de las elecciones del 20 de mayo. “Yo voy a convocar a una gran jornada de diálogo nacional para una cuerdo de recuperación económica (…) para un acuerdo de protección de la economía nacional todos los sectores sociales culturales políticos y económicos del país”

Para el referido diálogo el Primer Mandatario expresó que llamará “a un gran proceso de debate de las regiones, estado por estado a los empresarios a la clase media a los consejos comunales a las comunas a los movimientos sociales a los partidos políticos, a los líderes (…) de las regiones”.

El jefe de estado admitió la existencia de problemas presentes en el país. “Hay muchas cosas que están mal y hay que rectificarlas no podemos taparnos los ojos y no ver lo que está mal, hay mucha corrupción por ahí regada que hay que acabar (…) Por un lado el dialogo (…) por el otro lado con mano de (…) hay muchas cosas que hay que hacer y que solo puedo hacer si me dan el poder político”.

Mensaje a venezolanos afines a la oposición

Maduro en su discurso de cierre también le envió un mensaje de reconciliación a los venezolanos afines a la oposición venezolana. “Le hago un llamado a aquellos que nos odian a aquellos de la oposición les hago un llamado con la verdad (…) en Venezuela cabemos todos (…) compatriota opositor te han envenenado año tras año para que sientas miedo de nosotros, desprecio y odio hacia el pueblo”.

“¿Dónde están los dirigentes que te llenaron de odio (…) dónde está el vampiro Ledezma donde esta Julio Borges? Todos se fueron del país luego de hacer las guarimbas (…) te abandonaron te engañaron si me lo permites compatriota opositor te extiendo mi mano todos juntos es posible”, expresó.

Maduro vaticinó que “el 20 de mayo voy a ganar las elecciones y voy a seguir siendo presidente de la República hasta el 2025, te tiendo mi mano basta de odio basta de divisiones vamos a unir a Venezuela vamos a recuperar nuestra patria”.

Por último, Maduro dijo que “nosotros los chavistas somos gente que sabemos de amor, somos gente que practicamos el amor en todo somos gente que sabemos de dialogo, del debate de ideas por eso en nombre del pueblo bolivariano en nombre de todo el pueblo chavista le tiendo mi mano a todo el pueblo venezolano”.

Etiquetas: Caracas | Elecciones presidenciales 2018 | Nicolás Maduro | Venezuela