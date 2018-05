Maduro: Medios internacionales no muestran la verdad de Venezuela

Jennifer Suárez / foto: @PresidencialVen / 10 may 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó este jueves a los medios de comunicaciones internacionales a que muestren “lo que realmente está sucediendo en el país”.

“Los medios internacionales solo visualizan los ataques de los imperios o lo negativo de la revolución, pero no ven la ardua campaña que estamos haciendo”, dijo durante la jornada mundial por los derechos de los pueblos afro descendientes.

Destacó que “el clan del imperio de estados unidos está desatado tratando de darnos con un látigo que no aceptamos y no aceptaremos jamás. Venezuela tiene identidad propia, es un país que está de pie. No existe fuerza imperial que nos doblegue”.

“Nosotros somos más que una fuerza política, somos una fuerza espiritual, moral. Somos la fuerza de una humanidad que quiere vivir. Somos más que un candidato con un plan de marketing que tiene un margen de ganar sustancial. No podrán tapar la verdad de Venezuela, un pueblo lleno de amor. Nosotros nos dedicamos a levantar conciencia, para que el 20 de mayo hable el pueblo”, aseguró el mandatario.

Maduro resaltó que a las elecciones que se celebrarán el próximo 20 de mayo están invitados “más de dos mil delegados internacionales y varias organizaciones para que estén como observadores”.

“Ojalá viniera más gente. Hay organizaciones como la Unión Europea para que observara el proceso y dijeron que no podían venir porque el imperio estadounidense se lo ha impuesto a gobiernos del mundo”, agregó.

Precisó que el país “ha ido construyendo un proceso electoral con garantías únicas en el mundo. Nuestro sistema es totalmente digitalizado y confiable. Ningún país ha hecho tantas elecciones, le ha consultado tanto al pueblo como lo ha hecho la revolución”.

“Nos enfrentamos a una gente que no respeta el derecho internacional, por ejemplo, la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y luego el bombardeo a ese pobre pueblo. Llueve, truene o relampaguee, el pueblo venezolano saldrá el 20 de mayo a elegir de manera legítima la revolución”, subrayó el mandatario.

Y agregó: “Con amor agradecemos toda la solidaridad de la comunidad internacional, pero pedimos más, queremos que se sepa la verdad. Hemos visto pasar a un presidente y a otro, y lo único que vemos es una manipulación de la información”.

Por su parte la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, dio lectura a un comunicado firmado por Adolfo Pérez Esquivel, Piedad Córdova, Michelle Colon, Juan Carlos Monedero, Miguel Pérez Pirela, entre otras personas; en las que solicitan que los medios internacionales “muestren lo que realmente está sucediendo en Venezuela”.

El comunicado reza que “la cita democrática del 20m está siendo boicoteada por un grupo de personas que desde ya están desconociendo los resultados. Nosotros reivindicamos nuestro derecho de estar informados de manera plural de lo que está sucediendo en el país”.

Etiquetas: medios internacionales | Nicolás Maduro | Presidenciales 2018