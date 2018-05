Maduro: Yo me siento más preparado y más curtido que nunca

ND / 5 may 2018.- Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro durante un acto electoral en Guarenas que duró unos 40 minutos.

“Hoy soy un presidente más maduro que nunca. Más preparado que nunca. Yo me siento un presidente pueblo. Además, todo lo que aprendí de Chávez, mi gran maestro, he aprendido de ustedes que han sido un gran maestro en estos años de lucha y que no me han dejado solo ni un solo día de estos cinco años. Por eso me siento curtido, preparado. Y si ustedes salen a votar masivamente y me hacen presidente de la República para el período 2019-2025, yo les juro por mi vida que no los voy a dejar solos, que no les fallaré, que llevaré al país hacia una etapa de grandeza, de esperanza nueva, hacia un horizonte de paz, de prosperidad. Se los juro”.

Y mientras los asistentes gritaban ‘vamos Nico”, Maduro siguió: “Vamos a soñar en alto. Vamos a soñar en grande. En el año 2012 tenemos los juego sudamericanos aquí en el estado Miranda y ahí voy a estar yo como presidente de la República… ahí estaré yo compitiendo 100 metros planos”.

Maduro prometió que de ganar la presidencia continuará con las misiones y grandes misiones. “Continuaré fortaleciendo el carnet de la patria y cumpliré con ustedes con cada uno de los compromisos que asumo bajo juramento. Guarenas, Guatire, Araira, Miranda: confío en ustedes. Les pido que no me vayan a fallar. No me dejen solo en esta batalla. Vamos a prepararnos para darle una lección a los que le hacen la guerra eléctrica al pueblo, a los que le hacen la guerra económica al pueblo”.

Ataque a las mafias

“Ahora estamos sufriendo un mal que debemso curar. Ese mal se llaman las mafias económicas de bachaqueros que roban al pueblo. Yo ya empecé una gran ofensiva contra las mafias. Con la operación Manos de papel tenemos presos a 250 mafiosos que se robaban el billete y se lo llevaban para Colombia. Están presos. Preso es preso y su apellido es candado. Oligarcas, temblad, llegó la revolución contra la corrupción. Contra la corrupción, más revolución”.

