Maduro: Si me dan diez millones de votos “desmembraré” a las mafias

Oleg Kostko / 1 may 2018.- El presidente de la República Nicolás Maduro, prometió este martes que si obtiene diez millones de votos para las elecciones del 20 de mayo buscará donde quieran que estén las mafias responsables de la crisis económicas y las “desmembrará”.

“Si ustedes me dan diez millones de votos (…) yo les prometo que más temprano que tarde derrotare a todas las mafias económicas tengan el apellido que tengan, estén donde estén los iré a buscar y los desmembraré uno por uno”, manifestó durante una marcha con motivo del día del trabajador en Caracas transmitido en el canal del estado.

Lea más: Trabajadores del CNE protestan y denuncia a Lucena por maltrato

Previamente, indicó que dichas mafias son las causantes de la crisis por rehusarse a acatar las regulaciones económicas del Gobierno, por lo que nuevamente indicó que si obtiene los diez millones hará que dichos grupos cumplan las mismas.

“Es que las mafias no respetan la regulación de los precios y tenemos que hacérselas respetar en la calle y necesitamos una victoria el 20 de mayo para acabar con todas las mafias (…) no me dejen solo (…) el primer apoyo que necesito son diez millones de votos el 20 de mayo”, argumentó.

Según Maduro Falcón despedirá a los trabajadores públicos actuales

El presidente de la República Nicolás Maduro, aseguró a los trabajadores públicos que si Henri Falcón llega a la presidencia despedirá a los trabajadores públicos para colocar a otras personas afines a él, además de que entregaría la economía del país al Fondo Monetario Internacional y eliminaría el carnet de la patria.

“Henri “Faltrump” anunció hoy que si el gana la presidencia va a botar a los trabajadores públicos actuales para meter los trabajadores de él. (…) Hace días anunció que le entregaría la economía al Fondo Monetario internacional, ¿la clase obrera permitiría algo como eso?, (…) anunció hace tres días que si él llega a la Presidencia de la República eliminaría el carnet de la patria ¿cómo le responderían ustedes?”, dijo.

vaya al foro

Etiquetas: crisis económica | Elecciones presidenciales 2018 | Henri Falcón | Nicolás Maduro | Venezuela