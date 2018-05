Maduro: La meta de EEUU es deshacer la revolución

Jennifer Suárez / 16 may 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que la meta de los Estados Unidos sobre la “revolución es deshacerla”.

“La política estadounidense sobre la revolución bolivariana es desecharla, someterla a presiones y buscar un cambio de régimen”, dijo durante una entrevista y resaltó que con Trump se ha puesto en marcha una línea extremista “como el KKK, nos persigue el KKK de Washington”.

“En los planes de ellos todas las locuras las piensan”, dijo, pero rescató que gracias a “las condiciones geopolíticas y las fortalezas de la revolución bolivariana hacen inviable absolutamente cualquier opción de esas de esas características”.

Indicó que si EE.UU intentara un golpe “el contragolpe civico-militar, popular, sería tan grande como el del 13 y 14 de abril del año 2002”.“Nosotros no actuamos por miedos, actuamos por certeza”, afirmó.

Sobre la crisis económica en el país, que según el FMI hay una inflación de más del 13.000 %, Maduro le restó importancia a los análisis del Fondo porque este es “parte de los sicarios que se han venido contra nuestro país”.

El mandatario encuentra que lo que existe es una “una inflación inducida por un ataque al sistema cambiario” por lo que tuvo que decretar una reconversión monetaria como parte de la medidas antiinflacionarias y de estabilidad.

Para Maduro tener “un imperio encima” sigue siendo una de las razones para explicar algunos de los problemas económicos que tiene el país petrolero.

Con respecto a la diáspora venezolana expresó que no cree en las cuentas de su homólogo colombiano Juan Manuel Santos quien ha dicho que cerca de 1.500.000 venezolanos han llegado a Colombia. Para Maduro, ese país “forma parte de la campaña permanente contra Venezuela” y la cifra es “un invento”.

Sobre la migración venezolana Maduro dijo que el comportamiento es como “en cualquier país del mundo”, por lo que sostiene que en su país “no ha habido ni va a haber” una crisis migratoria.

“Venezuela tiene un orden, un rumbo, un proyecto de país. Un conjunto de avances y logros, una esperanza en la construcción de una nueva sociedad alternativa al capitalismo neoliberal que se le ha impuesto al mundo entero”, afirmó.

Maduro sostuvo que “no he necesitado ni necesitaré el dinero de Odebrecht jamás en mi vida porque el centro de mi vida no es el dinero; es una causa, es la causa de Venezuela”. “Si de algo no me pueden acusar a mí es de corrupto, de bandido”, sentenció.

Etiquetas: caso Odebrecht | entrevista | Estados Unidos | Nicolás Maduro | Presidenciales 2018