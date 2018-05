Maduro: Yo ofrezco un nuevo comienzo

Jennifer Suárez / 17 may 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que está “más claro de los problemas que hay que enfrentar”, luego del cierre de campaña realizado en la avenida Bolívar, en Caracas.

“Estamos mucho más claros de las fórmulas para echar adelante el plan de la patria 2025 y la fórmula es una sola, diálogo directo, poder popular, activación ciudadana”, dijo.

Indicó que en cada región “el objetivo es llevar respuesta, acción, diálogo al pueblo, el caso de las mafias criminales de bachaqueros que tanto daño hacen a nuestro pueblo y que son avaladas por el sistema de guerra económica que le han montado al pueblo y que recrudeció con motivo de la campaña en la última semana”.

“Vamos a darle un aporte al país con una nueva economía, los empresarios saben que pueden contar conmigo y yo con ustedes. Este será un nuevo comienzo. Hay una gran mayoría de venezolanos que está motivados y van a participar el domingo que viene, una inmensa mayoría de todas las posturas políticas”, destacó el mandatario.

También se refirió a lo que calificó como “una minoría” que, a su juicio, se debe “estar alerta, no han podido perturbar, han planificado mil acciones para perturbar el clima electoral por mandatos de EEUU, y mientras mas se acercan las elecciones, más rápido crece la desesperación”.

“Cuando ven que es inminente la apertura el proceso de votación, y también cuando ven que es inminente la candidatura de Nicolás Maduro con una mayoría histórica”, expresó.

Y agregó: “Me ha tocado trabajar en medio de las circunstancias más adversas que se han visto en mucho tiempo. Hemos enfrentado una situación excepcional y muy difícil, pero así hemos visto a nuestro pueblo para seguir luchando”.

Resaltó que las personas que tienen el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen “derechos y deberes con la patria”. “Tener el carnet del Psuv implica derechos y deberes… El derecho a participar y el deber ir a votar el próximo 20 de mayo”.

“Lo que se decide el próximo domingo va a determinar la vida de este país para los próximos 30 años. En nuestra patria elige el pueblo. Que nadie se quede en su casa. Me han demostrado que en ninguna circunstancia me han dejado solo, durante estos 5 años la patria no me ha dejado solo”, sentenció.

Recalcó que todo lo estipulado en el documento de garantías “se cumplió”. “Se cumplió la campaña. Como se fijó en el documento de garantías, firmado con todos los sectores políticos y candidatos presidenciales se ha cumplido la campaña impecable, con plena libertad de participación, de conciencia, de movilización del pueblo de Venezuela”, afirmó.

“Cuando uno ve otros países como México que asesinan a candidatos, cuando uno ve Colombia que han asesinado a 50 líderes sociales, con todas las amenazas, violencias, uno dice bendita Venezuela, que estás en paz querida y amada patria”, subrayó.

Indicó que “en los 23 estados más Caracas, en 8 de las 24 entidades federales hicimos al menos 2 eventos de masas, además de los encuentros sectoriales con maestros, juventud, distintos sectores políticos. Energía pura, pasión pura. El pueblo batallando”.

Con respecto al cierre de campaña llevado a cabo el día de hoy, Maduro expresó su satisfacción en cuanto a los resultados.

“Me cuenta la gente que estuvo en las movilizaciones que muchas no pudieron entrar a la avenida Bolívar, no se podía de tanta gente. De punta a punta. Marchas, en el centro de caracas, oeste. Una gran solución que coronó de manera hermosa una campaña admirable, una campaña hermosa, con la verdad, es lo que hemos hecho. Ir con la verdad a todo el país, puedo decirle que hoy estoy más claro de los problemas que hay que enfrentar”, puntualizó.

Etiquetas: elecciones 2018 | Nicolás Maduro | Presidenciales 2018