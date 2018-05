Maduro: Henri “Faltrump” entregará el puerto de La Guaira a los gringos

Oleg Kostko / 02 may 2018.- El presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que si Henri Falcón gana las elecciones entregará el puerto de La Guaira al gobierno de Estados Unidos para propiciar una invasión.

“La derecha opositora y sus candidatos su única oferta es entregar la patria, dicen ellos que si Henri Faltrump (…) gana él le va a entregar el puerto de La Guaira a los gringos, que va a abrir el puerto de La Guaira para que vengan los gringos a dominarnos“, mencionó Maduro en un acto de campaña realizado en la Guaira estado Vargas.

“No se ha visto en la historia de la humanidad un país que sea colonia y que se haya desarrollado eso no existe, los propios Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a desarrollarse cuando lograron su independencia absoluta del imperio británico”, argumentó.

Reconocimiento de la comunidad internacional

El primer mandatario nacional le restó importancia al escenario en el que los países de la comunidad internacional no lo reconozcan como presidente luego de celebrarse los comicios del 20 de mayo

“Allí andan alborotados los oligarcas porque (…) a Maduro no lo van a reconocer en el mundo, ¿qué car… me importa si me reconoce el (…) pueblo de Venezuela, que car… me importa lo que diga Europa, que car… me importa lo que diga Washington?, me importa lo que diga la juventud venezolana la mujer venezolana la clase obrera venezolana eso es lo que me importa a mí, eso es lo que importa de verdad”, declaró el jefe de estado.

Mensaje a los seguidores de la oposición

Durante su acto de campaña, el aspirante a la reelección le envió un mensaje a los venezolanos que se identifican con la oposición venezolana para lograr la reconciliación, construir el país y dejar “los odios” atrás.

“Yo digo a la gente que nos odia y nos escucha, a la gente que no nos quiere y nos escucha, les digo (…) basta de tanto odio, basta de odio es el tiempo del amor es el tiempo de la reconciliación es el tiempo del reencuentro entre todos los venezolanos para ver el futuro y construirlo entre todos”.

“Premio” a quien vote y tenga el carnet de la patria

Por último, Maduro dejó entrever la posibilidad de que les pueda entregar algún tipo de bonificación o “premio” a aquellas personas que voten en las venideras elecciones y que se hayan inscrito en el sistema del llamado carnet de la patria.

“Estoy pensando en un premio bien bueno para todos los que voten con el carnet de la patria el 20 de mayo, bien bueno para estimular la participación (…) ¿están de acuerdo?”, mencionó sin dar mayores detalles.

