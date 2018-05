Maduro sobre denuncias en elecciones: Los pequeños problemas se han resuelto

Jennifer Suárez / 20 may 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió este domingo a las denuncias que han realizado los distintos candidatos presidenciales, donde indicó que “siempre hay un problema, pero se resuelven”.

“Hay 34 mil mesas de votación, 14 centros electorales y siempre hay un problema que se resuelve, y ese ha sido el caso de hoy… Ha habido 4 o 5 casos, pero se han resuelto. Todos tenemos que colaborar. El pueblo está votando de manera libre, transparente. Es mucha gente la que está participando”, dijo.

Maduro resaltó que “hoy estamos aprendiendo de nuestro pueblo su lealtad, de que hay una democracia en nuestro país (…) Hemos estudiado los números de participación. Yo le hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela a salir a votar, es buena hora. Hasta las 6 de la tarde estarán abiertos los centros de votación. Deben ejercer su derecho a elegir de manera libre, de manera democrática”.

El mandatario aseguró que los venezolanos “estamos dando la cara por nuestro país, por nuestros hijos, somos los que creemos en el futuro. La participación es un mensaje claro de paz, 14 mil centros electorales 34 mil mesas de votación están esperando a esas personas que aún no han salido, Hay que sellar lo que es un día histórico feliz”.

“Estoy trabajando para fortalecer la democracia, para echarse arriba a Venezuela, para ir a la carga. En estas tres horas que faltan, el comando Simón Bolívar, hay que hacer un remate de participación”, expresó.

A su juicio, “los que promovieron la guarimba no pueden volver a eso, las guarimbas no pueden volver… El voto tiene un gran poder, con tu voto hay paz o no hay paz. Si votas, tu apuesta completa se cumple, hay paz (…) el voto es un instrumento completo de justicia que está en las manos de los venezolanos”.

“Hago un llamado a los candidatos a que hagan un llamado a sus electores a que salgan a votar, a que participen en las elecciones”, puntualizó.

Con respecto a las declaraciones que han realizado algunos diplomáticos de la comunidad internacional, el mandatario destacó que “lo gobernantes del mundo no pueden creerse que ellos son los que mandan. Venezuela se rige por su Constitución e instituciones públicas y sólidas”.

“Los venezolanos nos regimos por nuestra conciencia. El país no está intervenido por ninguno de ellos, todo lo que ellos han declarado es una muestra de desesperación mientras el pueblo hoy les ha mandado un mensaje claro. Hoy estamos fortaleciendo el camino de Venezuela, es una respuesta a aquellos que se creen dueños de este país. Cada voto es un ejercicio de nuestra independencia, tenemos que ganar esta batalla”, sentenció.

