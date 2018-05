Maduro: Sigo pensando en premiar a quienes voten el 20 de mayo

Oleg Kostko / foto: @Dpresidencia / 4 may 2018.- El presidente Nicolás Maduro declaró este viernes que mientras mas venezolanos voten en las elecciones “mayor garantía de paz habrá en Venezuela” y reiteró la promesa de premiar a quienes voten ese día.

“Así como nosotros apoyamos al pueblo con los bonos (…) yo estoy pensando en un premio para el 20 de mayo a todos los que vayan a votar libremente, voten por quien quieran (…) mientras más personas vayan a votar libremente garantizamos la paz y la soberanía”, adelantó el jefe de estado durante un acto de campaña en Caracas transmitido en el canal del estado.

Sobre cambio de fecha o suspensión de las elecciones

Durante su discurso, el jefe de estado descartó la posibilidad de que las elecciones a celebrarse el 20 de mayo sean suspendidas o programadas para otra fecha. “Ramos Allup pidió por favor que se suspendan las elecciones yo le respondo, llueva truene o relampaguee el 20 de mayo en Venezuela hay elecciones y el pueblo elige presidente de la República”.

Asimismo aseguró no darle importancia que los Gobiernos y organismos internacionales no reconozcan su gobierno luego de celebrarse las próximas elecciones. “Hay un grupo de Gobiernos extranjeros que dicen que no van a reconocer las elecciones del 20 de mayo (…) a mí solo me importa lo que diga el pueblo de Venezuela”, expresó.

Simulacro electoral

Maduro también emplazó a sus adeptos a que asistan al venidero simulacro electoral para probar la movilización de los partidos que lo apoyan, así como también a aquellos que tengan carnet de la patria ya que el mismo “será escaneado”.

“El próximo domingo 6 de mayo habrá un simulacro electoral vamos a probar la maquinaria 4×4 en el simulacro electoral (…) llevan su carnet de la patria porque vamos a escanear a todos los que participen (…) tenemos que preparar la maquinaria que nadie se confíe que nadie crea que ya ganamos”, dijo.

