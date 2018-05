Maduro: Después de ganar el 20, les juro que dedicaré mi vida a combatir la guerra económica

ND / 11 may 2018.- El presidente Nicolás Maduro volvió a jurar este viernes que de ganar las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo resolverá la guerra económica y acabará con los bachaqueros. Así lo dijo desde Valera, estado Trujillo, durante un acto de campaña.

“Ante este sol abrazador, Trujillo, yo les juro…que me voy a dedicar con toda mi alma, con todo mi ser, a resolver todos los problemas de la guerra económica que tiene el pueblo; a combatir las mafias bachaqueras. Yo les juro que una vez que ustedes me elijan presidente de la República…me dedicaré de cuerpo entero a proteger al pueblo de Venezuela”.

Y siguió: “Eso lo aprendí de nuestro amado presidente Hugo Chávez… Chávez fue una bendición para el pueblo de Venezuela. Yo me asumo chavista, cristiano y socialista; y aprendí de Chávez la disciplina, la honestidad, el trabajo, la entrega permanente. Y a nombre del legado de mi comandante Chávez les digo, pueblo de Trujillo, no te voy a fallar… No te voy a fallar pueblo de Venezuela. Confíen en mí. Denme su amor. Denme su vida. Denme sus oraciones”.

Más temprano el Jefe de Estado retó a los trujillanos a ser el estado con mayor participación en porcentaje de votos; un “aporte sincero” a los 10 millones que, asegura, obtendrá el próximo 20 de mayo.

“Trujillo tiene que dar ejemplo al país. Yo estuve viendo unos números de proyecciones de participación y me alegré mucho, porque Trujillo está en los primeros tres estados de participación electoral para las elecciones del 20 de mayo… Por el amor sincero que llevamos aquí en el pecho, de patriotas verdaderos, yo les dejo un reto trujillo: el 20 de mayo cuando en horas de la noche el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, yo Nicolás Maduro Moros quiero que Trujillo sea el primer estado de la República en participación, en porcentaje de votos y en aporte sincero a los 10 millons de votos que vamos a sacar. Vamos a ganar, no porque lo dicen las encuestas. No. Vamos a ganar porque lo dice el pueblo… Vamos a ganar porque Venezuela necesita un Gobierno valiente”, sostuvo.

Por otro lado, Maduro aprobó recursos en divisas, bolívares y Petros para adquirir 60 vehículos nuevos tipo Pick Up y 20 camiones tipo Jac para todo el transporte público.

Se refirió al tema de la vivienda, uno que calificó como “muy sentido”, y aseveró que en Trujillo se han “construido y entregado 67.739 viviendas”, al tiempo que aprobó recursos para construir 90.000 nuevas viviendas para los trujillamos con el Carnet de la Patria.

El Jefe de Estado hizo otros anuncios, entre los que destacan la aprobación de 487.000 bolívares para los insumos necesarios para “elevar la producción cárnica” en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

Ants de culminar, Maduro reiteró su exhorto a los trujillanos: “El 20 de mayo bendito cuando suen la diana carabobo vuento con ustedes para ir a votar y para ir a triunfar”.

