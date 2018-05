Maduro: Aquí lo que viene es más revolución

Jennifer Suárez / foto: @PresidencialVen / 15 may 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado este martes al candidato por el partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, a guardarse las “promesas trágicas” que ha realizado durante la campaña, en el marco de las elecciones del próximo 20 de mayo.

“Henri Falcón: esas promesas trágicas que trajiste a esta campaña, agárralas y métetelas en el bolsillo de atrás del pantalón… Le das vuelticas y te las metes por el bolsillo. Aquí nadie va a entregar la patria al FMI, aquí lo que viene es el Plan de la Patria, más revolución”, dijo.

Maduro criticó el plan de Gobierno que ha propuesto el candidato Falcón durante su campaña. “¿Tiene Henri Falcón la capacidad o el equipo para cambiar al país? Él dice que ya ganó las elecciones, dice que si gana va a eliminar el Carnet de la Patria. ¿Ustedes se van a dejar quitar eso y las misiones'”, se preguntó.

Resaltó que las elecciones del 20 de mayo deben ser tomadas como “un acto de justicia contra los que han hecho la guerra económica”.

“El imperio tiembla porque saben que se dictará la sentencia de los próximos 30 años de la revolución. Yo les estoy pidiendo que me den el poder, yo les juro con mi vida misma que haré todos los cambios económicos para abrir nuevos horizontes”, manifestó.

El Primer mandatario indicó que, si llegara a ganar las elecciones del 20 de mayo, realizará “grandes cambios que hacen falta y estoy preparado para hacerlo”.

“No tengo compromiso con ningún grupo económico o mafias de bachaqueos. Mi único compromiso es con el pueblo trabajador, con el pueblo humilde, que lucha, sueña con un futuro mejor”, subrayó.

Destacó que ya no es “aquel novato de hace 5 años, aquel joven que el comandante Chávez me dijo: si me toca irme, te toca a ti. Vamos a unirnos que hace falta mantener el legado de Chávez hacia el futuro”, sostuvo.

“Tienen a un presidente que ha aprendido las lecciones, que está maduro, que está preparado para lo que venga. Venezuela depende de nosotros, vamos a ganar por la felicidad, la educación, la cultura”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Henri Falcón | Nicolás Maduro | Plan de la Patria