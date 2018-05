Madre de Dylan Canache a Saab: En El Helicoide sí hay menores detenidos

Jennifer Suárez / 17 may 2018.- La madre del preso Dylan Canache, menor de edad detenido, desmintió este jueves al fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien aseguró que en El Helicoide no habían menores detenidos.

“Hay seis menores de edad detenidos y uno de esos es Dylan, a quien lo acusan por operar en una célula terrorista”, dijo la madre desde el lugar.

Indicó que a su hijo “lo están acusando de ser el líder de una célula terrorista (…) yo quisiera saber dónde están las fulanas municiones de las que lo están acusando, dónde está el armamento que supuestamente tiene mi hijo”.

Lea también: Patricia Ceballos: Toma del Helicoide seguirá hasta que liberen a los presos políticos

“No es justo que a él no le quieran dar la libertad igual que a los demás cuando él es inocente de lo que lo están acusando, no es justo que a mi hijo lo vayan a trasladar para Coche con todos esos muchachos que son de mala conducta, mi hijo no es ningún delincuente”, expresó.

Por su parte el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, dijo hoy en horas de la mañana que “en el Sebin hay cuatro menores de edad y otros dos que ingresaron siendo menores de edad y al día de hoy ya son mayores de edad”.

Cabe destacar que la noche del día de ayer se instaló un tribunal móvil en la sede del Sebin, en el Helicoide. Una de las familiares de los presos que se encuentran en el recinto penitenciario indicó que “los presos políticos hacen una lista con los nombres de las personas que tienen más de 45 días en el lugar, para que sean trasladados”.

vaya al foro

Etiquetas: El Helicoide | menores de edad | presos políticos