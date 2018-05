Lula da Silva: Soy víctima de una farsa judicial

Jennifer Suárez / 17 may 2018.- El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este jueves la “farsa judicial” de la que dice ser víctima tras ser encarcelado por corrupción y exigió una elección presidencial “democrática”.

“Como presidente, he defendido por todos los medios la lucha contra la corrupción, y no acepto que se me impute este tipo de crimen mediante una farsa judicial”, escribe Lula, condenado a 12 años y un mes por corrupción en una publicación en el diario francés Le Monde.

El expresidente está encarcelado desde principios de abril, lo que le impide poder volverse a presentar a la elección presidencial en los comicios de octubre.

Estas elecciones “sólo serán democráticas si todas las fuerzas políticas pueden participar de forma justa y libre” asegura Lula, que presenta su candidatura como “una propuesta para que Brasil recupere el camino de la inclusión social, del diálogo democrático, de la soberanía nacional y del crecimiento económico para construir un país más justo y solidario”.

“Soy candidato (…) porque sé que puedo hacer que el país retome la vía de la democracia y del desarrollo para nuestro pueblo”, afirma en esta larga tribuna, que suena como un discurso de campaña.

Y agregó: “En los ocho años en los que goberné el país hemos sacado de la extrema miseria a 36 millones de personas. Nuestro país conoció un prestigio internacional excepcional”.

Afirmó que “tras el golpe de Estado parlamentario, que ha abierto la vía a un programa neoliberal”, la tasa de desempleo llegó a 13,1 %, contra 4,7 % en diciembre de 2014.

“Como candidato a la presidencia, he prometido, he luchado y he cumplido mi promesa de que los brasileños tuvieran derecho a comer tres veces al día e ignoren el hambre que yo conocí de niño. Yo no he sometido mi país y sus riquezas a los intereses extranjeros”, finalizó Lula.

Etiquetas: condena | elecciones democráticas | juicio | Lula Da Silva