Luis Oliveros a ND: Al madurismo le gusta la hiperinflación porque genera pobreza

Enrique Meléndez / 3 may 2018.- Según el economista Luis Oliveros, Venezuela va camino a convertirse en el país con la mayor hiperinflación de la historia de la región; que el récord actual lo tiene Bolivia, pero lo podemos superar en tres meses. “No veo –dice- como un Gobierno como el actual, con tan baja credibilidad y con tan poca coherencia en el manejo de las finanzas públicas, pueda acabar con la hiperinflación de manera rápida”.

A continuación la entrevista:

Maduro decretó un nuevo aumento salarial. ¿En cuánto tiempo cree usted que los precios se comerán ese aumento?

-La inflación en Venezuela ronda el 2%-3% diario. Los precios están duplicándose cada 30-40 días. En cuestión de semanas ese aumento se volverá sal y agua. En lo que va de año el gobierno ha aumentado 3 veces el salario mínimo integral, lo ha hecho en un 460% pero la inflación ha sido 4 veces ese número. El gobierno equivoca la estrategia, no se pone a los salarios a competir con la inflación, se ataca y controla esta última y con eso el salario real (que es la variable importante) mantiene su poder de compra.

-En hiperinflación es imposible que un salario en moneda nacional aguante. Estos aumentos son gasolina para el incendio hiperinflacionario que tenemos, somos el único país en el mundo donde la gente percibe un aumento de salario vía decreto gubernamental como algo negativo, como una muy mala noticia.

¿Cuánto puede durar la hiperinflación en Venezuela?

-El promedio de las hiperinflaciones ha sido de 11 meses. La más larga fue la de Nicaragua con 56 meses. Ya Venezuela tiene 6 meses y no hay indicios que vaya a bajar, al contrario todo indica que está ganando fuerza. El desastre fiscal más una política monetaria demencial, más una mediocre política cambiaria, más expectativas muy negativas, son un coctel muy peligroso y que desde el Gobierno no hay voluntad de romper.

– Venezuela va en vías de ser la hiperinflación más elevada de la región. El record actual lo tiene Bolivia, pero lo podemos superar en cuestión de tres meses. No veo como un gobierno como el actual, con tan baja credibilidad y con tan poca coherencia en el manejo de las finanzas públicas, pueda acabar con la hiperinflación de manera rápida.

-Lo que más preocupa es que una hiperinflación genera pobreza y hoy la Venezuela de Maduro es una gran fábrica de pobres.

¿Usted cree que Maduro tiene alguna respuesta a la hiperinflación?

-El Gobierno le agarró la vuelta a la hiperinflación. Pareciera gustarle porque le ayuda es su control social, le permite venderse como “el salvador” ofreciendo bolsas de comida y persiguiendo a empresarios (algo que lamentablemente es popular en una parte importante de la población, que aún se cree el cuento del empresario malvado). No es descabellado decir que al madurismo le gusta la hiperinflación; la generaron y le han sacado el jugo. Podríamos hasta pensar que Serrano (Alfredo Serrano Mancilla, la “estrella” en economía que Podemos mandó a Venezuela para destruirnos) convenció a Maduro de que una hiperinflación era una pieza clave para el proyecto político-social del actual gobierno.

-Mientras más pobres haya en Venezuela, más personas que necesitarán ayuda del Gobierno para comer. Si el Gobierno chantajea con esa necesidad por votos, tenemos una base clientelar de votantes. No te quieren, no te apoyan, pero votan por ti para poder acceder a la caja. Sobre hiperinflación se ha escrito mucho, hay demasiada literatura que se puede revisar y tener una idea clara de cómo atacarla y salir de ella. En Venezuela han pasado 6 meses y desde el gobierno no ha salido una sola idea medianamente de calidad para solucionar el enorme problema que padecemos.

-Hoy la economía venezolana vive muchos problemas, la hiperinflación está entre los tres primeros. El declive en la producción petrolera y la larga recesión. Pero también debemos tener en cuenta que estamos en default (deuda externa de Pdvsa y la República) y que ese tema puede estar en el tapete para el último trimestre de este año (con un impulso importante a partir del 20 de mayo).

Usted ha acusado al Gobierno de “imprimir billetes”. ¿Es una impresión real de billetes o es otro mecanismo?

-Hay que entender que cuando un gobierno aumenta la oferta monetaria, lo hace de manera electrónica. Una parte muy pequeña (el histórico de Venezuela ha sido 10%, pero hoy es apenas 2%, por eso la escasez tan grande efectivo) son billetes.

– En Venezuela la liquidez monetaria está creciendo a una tasa anualizada de casi 4.000% y la base monetaria en un 5.000%. En países de la región, como Perú, Bolivia, Chile, Colombia, estos indicadores crecen 4-7% anual. En Venezuela eso ocurre en pocos días.

-Cuando tú colocas una gran cantidad de dinero en la economía y además tienes una recesión tan grande, automáticamente, el valor de ese dinero disminuye y el de los pocos bienes aumenta: simple oferta y demanda. Eso está demostrado aquí, en Cuba, Estados Unidos, China y Marte. Para el marxismo retrógrado, con el que comulgan los asesores económicos del gobierno y algún economista, que quiere darle soporte a esa política económica, la inflación es culpa de unos empresarios (siempre son malos) que quieren subir precios y ganar más También hay que entender que eso de “dinero inorgánico” no existe.

-Hoy el dinero no tiene respaldo, es fiduciario. Ya es hora de que el debate económico en Venezuela mejore, que no se hable de “inorgánico”, pero también que se entienda que el BCV viola la Constitución al financiar políticas fiscales deficitarias del gobierno y que con eso genera inflación. Necesitamos instituciones fuertes, como un banco central independiente, si queremos que Venezuela vaya a una senda sostenible de crecimiento y desarrollo.

¿Qué opina de la dolarizaión?

-En lo personal, lo he escrito y dicho muchas veces: para nada me gusta la dolarización para Venezuela; es más, considero que es una candidata muy mala para eso. No soy el único, somos varios los economistas que pensamos igual. Se volvió a poner de moda porque Francisco Rodríguez, el jefe del equipo económico de Henri Falcón, trajo nuevamente el tema al debate público. A Francisco hay que reconocerle que es el primer economista serio que propone dolarizar la economía venezolana.

-No es casual que no hay economía grande del continente que haya dolarizado su economía. Es más, ninguno de los países que han padecido una hiperinflación en esta parte del mundo (Chile, Nicaragua, Bolivia Argentina, Brasil y Perú) dolarizó. Tenemos que recordar que Grecia estaba dolarizada (euro) y eso no impidió que cayera en una crisis muy seria. Nadie duda de que la dolarización genera tasas de inflación bajas, pero no garantiza crecimiento económico, adicionalmente dolarizando el Estado pierde dos armas muy importantes: la política monetaria y la utilización de su tasa de cambio para contrarrestar shocks externos (esta última fundamental para un país petrolero como Venezuela). ´

-Adicionalmente, generaría una pérdida de competitividad relativa de las exportaciones de ese país, una menor utilización de la capacidad instalada y posiblemente cierre de empresas (desempleo). Si revisamos la data de inflación y crecimiento económico desde el año 2000 hasta 2017 entre los países de esta parte del mundo, encontramos que los países dolarizados salen muy bien en el control de la inflación, pero no en el de crecimiento económico. La dolarización no trae en su maleta un fortalecimiento institucional ni manejo fiscal responsable, aspectos claves para la Venezuela actual y del futuro. Hay que reconstruir el país, la dolarización inhibe herramientas para eso.

El nuevo cono monetario comenzará el 4 de junio. Según el Gobierno el cambio del cono será de un día al otro y los billetes viejos no se podrán utilizar al día siguiente. ¿Usted cree que eso va a ser posible? ¿Qué puede ocurrir?

-Eso es imposible. Queda un mes para que el Gobierno pueda sustituir 15.500 millones de billetes. No pudieron con el billete de Bs. 100 hace un par de años, ¿van a poder hoy con una economía en una situación mucho peor? Esta reconversión monetaria va a ser la más efímera de nuestra historia y muy posiblemente este mismo año veamos otra reconversión monetaria. Lo único novedoso de esta reconversión son los billetes de Bs. 200 y Bs. 500 (que serían billetes de Bs. 200.000 y Bs. 500.000 hoy). Nadie es un sano juicio puede pensar que cambiando los billetes, poniendo a un gentío en esos billetes y no hacer más nada, va a parar una hiperinflación tan agresiva y destructiva como la que padecemos los venezolanos. Es seguro (apostemos un café) a que para luego del 4 de junio ambas familias de billetes van a estar circulando al mismo tiempo en Venezuela.

-En la reconversión monetaria de 2008, el Gobierno hizo campaña por 9 meses para explicarle a la gente los nuevos billetes y el proceso y así todo, las dos familias de billetes convivieron juntas por un año. Ahora, en plena hiperinflación y con tan poco tiempo es imposible que los billetes viejos dejen de tener valor.

-Yo le diría a la gente que no se den mala vida en esta reconversión. Que se adapten rápido, porque vamos a ver procesos similares muy pronto.

¿Cómo está la industria petrolera?

-Pdvsa y nuestra industria petrolera viven un deterioro sin precedentes, una situación muy comprometida. La caída en la producción petrolera y sus consecuencias en la disminución de ingresos petroleros son una de las causas de la hiperinflación que vive Venezuela. La producción de 2018 es solo comparable a la de 1948 pero en términos per cápita hay que remontarse a 1927. Al ritmo actual de caída en la producción, Venezuela dejaría de ser un país exportador de petróleo para el primer trimestre del año que viene (en menos de un año).

-Pdvsa necesita un cambio drástico, radical, de 180 grados. Desde que el Sr. Quevedo es presidente de Pdvsa (hace 5 meses), la estatal ha perdido cerca de 400.000 b/d; desde que Maduro es presidente la producción ha disminuido un 50%; desde 1998 se ha esfumado casi dos tercios. La política petrolera chavista fue un desastre, la madurista ha sido una tragedia para los venezolanos.

-Se necesita reconstruir la industria, acabar con convenios energéticos como Petrocaribe que han sido tan dañinos para el país, establecer mejores relaciones con las empresas socias (ofreciéndoles seguridad jurídica y personal), abrir más espacio para la inversión extranjera, recuperar la producción de livianos, aumentar los presupuestos de mantenimiento, quitarle tantas actividades no petroleras a Pdvsa, revisar el RRHH (hay más de 30.000 personas en la nómina de Pdvsa que no trabajan en el sector petrolero) y obviamente ofrecerles un marco macroeconómico estable, sin control de cambios ni hiperinflación.

-Se tienen que crear incentivos económicos-financieros e institucionales para que Venezuela vuelva a estar en el radar de las empresas petroleras transnacionales, las cuales tienen el capital y el know how que necesitamos para sacar adelante el sector. Sin una recuperación en la industria petrolera, no habrá recuperación económica en Venezuela. Es fundamental tener un plan petrolero.

