Luis Oliveros: Es lamentable que buena parte de los venezolanos aplaudió las expropiaciones

ND / 17 may 2018.- El economista Luis Oliveros se lamentó este jueves que buena parte de la sociedad venezolana haya aplaudido las expropiaciones y considera que los empresarios son ladrones y especuladores.

Así lo dijo en Con todo y Penzini por Globovisión.

“Se va Kellogg’s porque no puede con el problema de la hiperinflación en Venezuela. También por un problema de inseguridad muy grande… al final Kellogg’s no aguantó y se fue. Yo siempre digo que en Venezuela tenemos que valorar a la empresa privada. Tenemos que aplaudir al empresario que hoy está trabajando e invirtiendo en un país como Venezuela. Es fundamental para un país tener un sector privado que genere empleo, que esté fuerte y que además tenga incentivos a invertir. Eso lamentablemente no ocurre en Venezuela ¿Podemos criticar a Kellogg’s? Mira, desde mi punto de vista no. El Gobierno le está mandando hasta la policía… Cuando tú le generas todos unos problemas a un empresario y ese empresario decide cerrar, (¿de quién es la culpa?) Aquí a diario cierran empresas, pero el problema es que Kellogg’s hace ruido porque es el desayuno… mi hija y yo, los días que podemos desayunar juntos desayunamos Corn Flakes y somos felices… Mira, Pedro, yo tengo 41 años. Yo no he oído la primera vez que alguien se queje con el tema de Kellogg’s. Creo que la única queja que hemos tenido con respecto a Kellogg’s es que ahora las cajas venían en un color marrón porque no tenían cartón. No tenían materia prima”.

Y siguió: “Ojo, no tenemos nada que ver con Kellogg’s. Estamos defendiendo a la empresa privada que creo que ha hecho mucha falta de parte de esta sociedad. Buena parte de esta sociedad, hay que decirlo, aplaudió las expropiaciones. Y hablaban, como lo dicen, que el panadero es malo, que el tipo del abasto es malo porque especula. Si ese señor no está ahí, usted no tiene oferta de bienes. Si ese señor cierra, usted se queda sin pan. Ese señor es necesario, junto con la competencia. Ojalá hubiera miles de Kellogg’s porque tendríamos mejor precio y mayor calidad”.

La dolarización es una camisa de fuerza que no necesitamos

Oliveros, en otro momento del programa, rechazó la dolarización aunque admitió que le da “un golpe en la cabeza a la hiperinflación”. Y es que, según su punto de vista, “la dolarización no genera crecimiento económico – y en la situación actual Venezuela necesita las dos cosas, acabar con la hiperinflación y garantizar el crecimiento económico”.

Luego explicó: “Yo estoy absolutamente en contra de la dolarización. Ojo, para lo que tenemos hoy la dolarización es maravillosa. Ahora, si comparo con lo que hizo Perú, Brasil, con lo que hizo Bolivia, Chile, con lo que hace Colombia llego a la conclusión de que la dolarización no es la salida para Venezuela. La dolarización no va a mejorar la productividad; no va a hacer que sectores productivos mejoren su productividad; sean exportadores… Yo creo que mejor es: estabilizar la economía; fortalecer las instituciones, por ejemplo, la autonomía del Banco Central; hablo de por ejemplo la industria petrolera… y así una cantidad de instituciones; derechos de propiedad… esas son las instituciones que necesitamos en Venezuela que generan prosperidad, crecimiento económico y desarrollo”.

Se refirió especificamente al caso de Bolivia donde Evo Morales “habla muchísimo de socialismo, a capa y espada” pero tiene una “economía orientada al mercado, donde respetan la iniciativa privada; donde no ves al Gobierno expropiando”.

Lea más: Francisco Rodríguez: Si no dolarizamos podemos pasar seis años más de hiperinflación

vaya al foro

Etiquetas: expropiaciones | Kellogg's | Luis Oliveros