Lucena aclara: Votos de Ratti no van para Falcón

ND / foto: @globovision / 9 may 2018.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aclaró este martes que los votos que recoja el candidato Luis Alejandro Ratti en el tarjetón el próximo domingo 20 de mayo no serán sumados al aspirante Henri Falcón, a propósito de la alianza entre ambos.

Sin embargo, indicó que Ratti o cualquier candidato inscrito por iniciativa propia está en el derecho de llamar a votar por el aspirante de su preferencia, aun y cuando no está establecido en la ley alianzas entre candidatos por iniciativa propia y partidos.

“Recordemos que las normas establecen esas alianzas con las organizaciones políticas y los grupos de electores y electoras, pero la iniciativa propia no tiene esa figura legal”, por lo que quienes voten por Ratti no están apoyando a Henri Falcón, explicó Lucena tras sostener una reunión con los directivos de medios privados a la que calificó como “muy tranquila y grata acogida a todos los señalamientos que hizo el CNE”.

Lea también: Luis Alejandro Ratti declina a favor de Falcón

“Lo hemos dicho y lo vamos a seguir manteniendo, la gran importancia que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de un clima electoral. Pero sobre todo, en estos últimos días que ya estamos en la recta final, le hemos pedido colaboración para mantener un clima de tranquilidad”.

La representante del poder Electoral dijo que las denuncias de violación de la norma durante la campaña deben ser llevadas ante el CNE para tomar las medidas correspondientes, y agregó que continuarán en reuniones con las televisoras nacionales para evaluar la campaña.

vaya al foro

Etiquetas: Alejandro Ratti | alianzas | Henri Falcón | tarjeton | Tibisay Lucena | votos