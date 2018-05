Lucena: En los “puntos rojos” no verificarán códigos QR ni habrá ningún tipo de pago

ND / 18 may 2018.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó que la comunidad internacional busque “suspender” las elecciones en el país, alegando “falta de condiciones”, cuando –asegura- que estas son las mismas que ofrecieron en los comicios de 2015. “Tenemos las mismas condiciones que hemos dado a lo largo de estos años, las mismas condiciones que han tenido las otras elecciones y aún más, porque han sido ampliadas. Para este proceso electoral tenemos las mismas garantías de 2015 (…) La comunidad internacional no tiene nada que decir de este proceso, este es un proceso de Venezuela. Los gobiernos extranjeros que groseramente han intentado hacer una injerencia sobre el proceso electoral, yo creo que es algo increíble y sorprendente dar órdenes a un país que es soberano (…) suena insólito”, opinó en entrevista especial con Vladimir Villegas.

En relación a los llamados “puntos políticos”, Lucena aseguró que están trabajando para que estos sean instalados mínimos a 200 metros del centro electoral, además, resaltó que en el caso de la tolda chavista, su comando de campaña, según, le aseguró que en ellos no habrán equipos que coaccionen el voto.

“Eso fue un acuerdo por parte de los candidatos que, por cierto, lo firmaron aquí, en el CNE, a principios de marzo. Los puntos políticos estarán a 200 metros. Nosotros nos hemos asegurado y nos estamos asegurando que eso sea una disposición que se cumpla. Hemos hablado a nuestros coordinadores de centros para que estén atentos, pero además, hemos conversado con el Plan República para que esta norma se cumpla. Los puntos estarán a la distancia que corresponda”.

“…nosotros recibimos una comunicación del candidato Falcón para que estos puntos se suspendan, porque, al parecer, habrá mecanismos de verificación de votos por parte del chavismo. Nos comunicamos con el comando de campaña del candidato Maduro y nos dicen, tienen el compromiso, de que no habrá verificación de códigos QR como tampoco habrá algún tipo de pago. Ellos me lo aseguraron, no tenemos la expectativa que los candidatos no cumplan, porque hasta el momento lo han hecho. No tenemos por qué dudar”, respondió Lucena a la interrogante de Villegas.

En cuanto a la aseveración que hace la opinión pública sobre los resultados “cantados” por parte del CNE, Tibisay Lucena respondió:

“Las personas que dicen que eso son solo cuentos de camino. Aquí hemos demostrado mil veces cómo es la totalización de votos, ahora, ni siquiera las encuestas han dado pie con bola con las predicciones que hacen, aquí ganará quien tenga la mayoría de los votos, aquel favorecido con la voluntad popular”, expuso.

En el caso de Andrés Velásquez que en las regionales denunció “fraude” en los resultados de Bolívar, presentando pruebas, Lucena finalmente aclaró que dichas denuncias no se encuentran en el seno del CNE sino en la Sala Electoral del TSJ, por tanto, no tenía mucho que opinar al respecto.

“El resultado oficial es el que el CNE dio el día de la elección. Todas aquellas personas que sienten que se les ha vulnerado el derecho tiene derecho a hacer una impugnación, en todo caso, eso lo tiene la sala electoral y estos son los lapsos establecidos en la ley para los procedimientos de ese tipo. En todo caso no está en el CNE. El CNE no tiene nada que opinar sobre eso, eso no está aquí (sede del CNE) sino en el TSJ”, explicó.

Resaltó también que no se puede votar con el Carnet de la Patria. “Nunca ha sucedido que en este país se haya votado con un documento que no sea la cédula de identidad, es el único documento válido para votar, así esté vencida”, afirmó.

