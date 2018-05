Lucena: Nuestros comicios se caracterizan por la eficiencia

Jennifer Suárez / 17 may 2018.- El Consejo Nacional Electoral instaló este jueves el Programa de Acompañamiento Internacional de cara a las elecciones del próximo 20 de mayo, en el que se elegirá al nuevo presidente de la República y a los diputados de los consejos legislativos estadales.

La presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, indicó que en este programa participarán delegaciones de Europa, América Latina, Estados Unidos, África y Asia que asistirán a los centros de votación y a las auditorías al sistema electoral venezolano para comprobar su funcionamiento y transparencia.

“Nosotros tenemos procesos electorales que están caracterizados por la eficiencia, por hombres y mujeres que lo ponen todo para trabajar como miembros de mesa”, dijo.

Indicó que “esta es una elección que ha estado en ataques desde el mismo momento en que fue convocada. Han pretendido que estas elecciones se suspendan, y de no ser así, ha dicho que no serán reconocidas con unos argumentos que no han sido válidos”.

“Las autoridades del CNE hemos sido sancionadas por algunos Gobierno internacionales, buscando que suspendamos dichas elecciones, pero no lo haremos”, expresó.

Y agregó: “Países supuestamente democráticos han tomado medidas que demuestran todo lo contrario. El CNE cumplirá siempre lo que dice la Constitución y lo que dice el pueblo. Nosotros no haremos caso a lo que dicen los demás países”.

Por su parte, la rectora Socorro Hernández detalló previamente al acto que al país llegarán expertos electorales, periodistas, parlamentarios, líderes sociales, académicos y demás personalidades internacionales que acompañarán a la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.

Dicho acompañamiento internacional para el proceso electoral fue iniciado en marzo de este año por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) que firmó un acuerdo con el CNE, lo que le ha permitido asistir a todas las auditorías.

El organismo cuenta con 14 especialistas y se comprometió a emitir un informe preliminar en la fase intermedia del proceso electoral, a realizar una evaluación un día antes de la fecha de los comicios con observaciones de las auditorías y a entregar un tercer informe al final de la jornada electoral.

Mientras que el pasado 15 de mayo el Poder Electoral venezolano firmó un acuerdo de cooperación con la Central Electoral de la Federación de Rusia.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | elecciones 2018 | Presidenciales 2018 | Tibisay Lucena