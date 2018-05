Leocenis García responde a Ipys y a El Pitazo: Eso es una olla

ND / 17 may 2018.- Leocenis García emitiò este jueves en la noche un comunicado rechazando la información publicada en El Pitazo y cuya fuente es Ipys que asegura que “pidió a Runrunes frenar publicaciones sobre corrupción en conexiones Venezuela y Suiza”.

A continuación el comunicado:

El día de hoy Ypys, una institución con vínculos cercanos y comunicacionales con César Batiz (Director de @ElPitazoTV), aseguró que Leocenis García se había reunido con Miguel Ángel Capriles, al que denominó socio del portal Runrunes (que dirige Nelson Bocaranda).

Por la forma tan contundente de las afirmaciones de los amigos del periodista Batiz supongo tienen grabaciones, registros y cámaras de seguridad que filmaron mi supuesto encuentro en una oficina de Capriles.

Ni me he reunido con Miguel Ángel Capriles, ni conozco su oficina.

Exhorto a Miguel Ángel Capriles a desmentirme.

La información no sólo es falsa, sino que para aclarar una mentira fabricada, me contactó – no antes, sino después de publicada- el propio diseñador de lo que en periodismo se llama “olla”, es decir, César Batiz.

En cuanto a todo el asunto que plantea la información de Batiz, el chiste se explica solo.

Lo único interesante de la información de Batiz es que asegura que “Michu” Capriles es el dueño o socio de Runrunes .

Supongo que las autoridades americanas estarían muy complacidas de comprobar si ese medio se levantó con los dineros recibidos por Michu Capriles producto del dinero recibido por su compañía Terminales de Maracaibo de parte de la Pdvsa comandada por el chavismo.

