Voto vs realidad

Existe un grave problema en esta Venezuela sobrevenida, donde la política es un entretenimiento circense; el voto ha perdido su utilidad, su esencia democrática. Para la esfera social que orbita alrededor del gobierno es una obligada ceremonia partidista, útil solo para devengar furtivas/exiguas “ayudas gubernamentales” bajo un dantesco esquema de esclavitud electoral. Para el sector social contrario al régimen, el voto es sencillamente inservible, a pesar de obtener triunfos como el de la Asamblea Nacional, gobernaciones o alcaldías, al final el chavismo, a través de la institucionalidad secuestrada, inhabilita, despoja funciones, competencias o simplemente destituye o apresa quienes electoralmente lo vencen.

El voto se ha convertido en un comodín para el gobierno, evita, atrasa o adelanta elecciones a su total conveniencia, además de imponer las bases electorales, es quien escoge los candidatos propios y contrarios, decide los electores y resultados (según lo denunciara Smartmatic), impone su proyecto castrista a trocha y mocha, es por ello que gran parte del país no quiere ejercer su derecho al sufragio el próximo 20 de mayo, porque piensan le seguirían haciendo el juego al gobierno, quien luego de esa fecha podrá gloriarse de su “talante democrático”… sí esto no se comprende la oposición difícilmente pueda avanzar.

La política es 50% confianza y 50% realidad. Usted debe en primer lugar ganarse la confianza de los ciudadanos a través de la oferta electoral, en ello influye su perfil personal, su experiencia, su honorabilidad, también influyen factores externos al candidato como el papel de las instituciones, partidos, los lúgubres efectos portaviones donde los perfiles de los candidatos importan poco, solo importa la empatía del líder circunstancial. Luego, la realidad, lo que usted hace en la gestión pública, ello alimenta o echa por tierra la confianza del electorado. Así, la oposición venezolana ha salido reprobada en esa “realidad”, pero más allá de los errores propios, son las instituciones que deberían ser públicas (pero hoy son tentáculos del Psuv) las que han propiciado dicho fracaso, sea como sea, la oposición posee un poder de convocatoria electoral empequeñecido.

No queremos inferir por ningún motivo que el gobierno sí tiene éxitos que mostrar ¡Nada de eso! al contrario, es aún más rechazado que la oposición, solo que, vía secuestro institucional, violencia y manipulación de las necesidades que él mismo genera/empeora, logra mantenerse forzadamente en el poder. Es por ello que los procesos electorales en Venezuela hoy son un cascarón vacío, un elaborado espejismo de democracia ¿No nos cree? Fíjese, en los últimos 20 años no hay país en el mundo con más elecciones que en Venezuela, en ese mismo lapso, no hay país distinto al nuestro con el deterioro de calidad de vida más dramático.

La política es acumulativa, tiene sus límites, el gobierno desestima este vital axioma, día a día suma errores a su innatural permanencia en el poder, desnaturalizó el voto aniquilando la vía electoral, dando paso a otros escenarios internos y externos… muchos ya están ocurriendo.

