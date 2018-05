Maduro y Falcón vs el 20M

Entre las tipificaciones que denotan este proceso electoral es que ninguno de sus candidatos fue electo por elecciones primarias, Maduro porque (como es costumbre) es una imposición del chavismo a su remanente de seguidores, del lado opositor el apresuramiento de estas elecciones fue un acto premeditado del gobierno para sorprender una oposición dividida, con la moral electoral en el piso tras los resultados de los últimos procesos (también cuestionados, por cierto). El régimen imposibilitó así un proceso de primarías opositor a fin de debilitar la opción de sus detractores, un candidato escogido por las bases tendría mayor arraigo que uno por consenso o, como en este caso, surgido por las circunstancias.

Maduro tiene dos aristas, la primera es que dispone ilegalmente (como su predecesor) de los recursos e instituciones públicas con fines electorales, así posee una gran maquinaria que le hace posible movilizar votantes a través de todo tipo de artificios, sin desmeritar desde luego a quienes voluntariamente aún lo hacen. La segunda característica es que el 20 de mayo es una fecha simbólica para el chavismo, el proyecto castrista no se ve amenazado gane o pierda estas elecciones, la agonía terminal del chavismo mantendrá su curso, seguirá afrontando los embates de su faraónico desastre económico, de la desconfianza que irradia dentro y fuera, de su comprobada ilegitimidad, así como del rechazo internacional producto de violaciones a la constitución y a todos los preceptos democráticos, sin mencionar un arsenal de diversas acusaciones a lo largo y ancho del mundo. El 20M para el chavismo es otro gran show, nada más.

Para Falcón el principal escollo es motivar la población electoral, aunque es una fulgente mayoría, ella no cree en las instituciones, a perdido la esperanza en el voto, el chavismo cada vez que pierde un espacio de poder lo masacra, lo neutraliza a través de sus instituciones rojas rojitas. Además, Falcón no solo tiene que enfrentar un candidato oficialista con su leviatán de instituciones, recursos y maquinaria, sino la distracción de su población votante, Bertucci le arranca votos al exgobernador crepuscular no al gobierno. Para Falcón el 20M puede significarle un gran triunfo o una derrota que perfilará su futuro a corto y mediano plazo, mientras que Bertucci será recordado como la candidatura más inoportuna en toda nuestra historia política.

Este 20M es atípico, unas presidenciales sin alma, sin espíritu, sin convicción, contrario a lo que siempre han sido en nuestra palmaria tradición electoral exquisitamente presidencialista. Un proceso sumergido en la peor coyuntura estructural de nuestra historia, signada por la falta de fe y esperanza en el voto. Estimado lector, sea cual sea su decisión este 20 de mayo, sepa que ese día será parte de una coyuntura histórica que no termina ni comienza allí, que se suma a la crisis de un régimen que se niega aceptar que su tiempo ya expiró, hace rato.

