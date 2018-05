De Chávez a Maduro y de Maduro al ilegalismo

La mesa está servida, al igual que la “constituyente” el régimen adelantará contra viento y marea las presidenciales express, convocadas y montadas en tiempo récord, tanto que la oposición no pudo organizarse para escoger candidato, pues esa era la idea del gobierno. El domingo habrá elecciones presidenciales y legislativas regionales sin los principales líderes opositores ni las principales organizaciones partidistas.

La variable más distinguida de todo este proceso al margen del espíritu de las leyes (como diría Montesquieu) es que sea cual sea el resultado el chavismo no ve amenazado su proyecto, incluso, todo apunta después del domingo 20 de mayo la ANC redoblará acciones, pavimentando el camino para instalar fácticamente el castrismo en nuestro país.

El Gobierno tiene una complicación terminal ¡está en quiebra! por errores propios que van desde la toxicidad ideológica, corrupción e ineptitud, como el haber dejado colapsar la que hace 20 años era la tercera petrolera del mundo (PDVSA), así como consecuencia de las sanciones, aislamiento y repudio de la comunidad internacional ante la comisión de delitos electorales (entre otros). China ha dado claros indicios que ya no será un financista engringolado y Rusia tiene tantos o más problemas que Venezuela, el chavismo vía chequera petrolera financiaba apoyos internacionales, hoy no tiene quien lo financie a él, tampoco posee la capacidad ni la confianza para poder levantar la economía por sí solo.

El Gobierno basó su campaña electoral en el populismo más salvaje que ha conocido la región, con una hemorragia de bonos que inyectaron letales sumas de dinero inorgánico a una economía devastada, atizando la hiperinflación… el ultimo bono no alcanzó ni para comprar un kilo de queso. Lo único con certidumbre en este país macerado en incertidumbre es que luego del 20 de mayo Venezuela perderá su presidente, la comunidad internacional no reconocerá los resultados, los problemas que hoy son graves empeorarán, la comunidad internacional, que hoy no reconoce la ANC, ni al TSJ y tiene todo tipo de objeciones contra los demás poderes, dejará de reconocer al Ejecutivo de la nación, único poder aún con vestigios de reconocimiento, Venezuela entrará a lo interno y externo en el ilegalismo.

Todos los estudios de opinión, pero sobre todo la calle, dan muestras fehacientes del rechazo contra el régimen socialista, quien tendrá que gobernar dentro y fuera con instituciones percibidas mayoritariamente como carentes de legalidad y legitimidad ¿Quién se atreverá realizar relaciones comerciales con un gobierno en estas circunstancias?

No son las medicinas ni los alimentos, la “paz” que ha enarbolado el gobierno en estos largos meses electorales es lo que más escaseará luego del 20 de mayo, arreciarán las acciones internacionales, la presión social y el gobierno (cada vez más quebrado) arremeterá contra estas con su arsenal desinstitucionalizado. Lo dicho en otros artículos, para sobrevenir lo que se avecina se necesita la unión entre los venezolanos, dejar de ser pendejos chavistas u opositores, debemos comenzar a ser solo ¡venezolanos!

