La versión de la pareja del ganadero Tarazona

ND / 13 may 2018.- A continuación la versión que da la pareja del ganadero Carlos Manuel Tarazona sobre lo ocurrido en el Matadero Baritalia en la que resultó muerto el ganadero tras el ingreso de funconarios del Faes.

El video es cortesía de @NoticiasTachira y del periodista Manuel Malaver.

“Los obreros estaban trabajando. Llega esa gente, repulsiva, armada, con fusiles, a ponerlo a uno contra el piso, contra la pared. Eso no es justo. Para dejarlo a él solo. A él lo dejaron solo. Solo. Y después que lo dejaron solo, a mí me amordazaron y me subieron en un camión como con cuatro tipos armados apuntándome a la cabeza”.

Etiquetas: Faes | Manuel Tarazona | Táchira