La morgue del Hospital Vargas presenta 567% de hacinamiento

Jesús Barreto / foto: @RayliLujan / 10 may 2018.- Los colectivos que interrumpieron la protesta en el Hospital Dr. José María Vargas, en la parroquia, San José, Caracas tenían un objetivo claro: impedir que se registrara el deterioro de las instalaciones que serían mostradas a los periodistas, gracias a un acceso otorgado por el personal.

Esa afirmación se sustenta en el recorrido que, pese a la irrupción de la docena de hombres armados pudieron hacer algunos trabajadores de la prensa y que quedaron registrados, como un documento que expone una realidad un inobjetable, que avala los reclamos que motivaron la manifestación, que se cumplió en la mayoría de los hospitales del país, según indicó Pablo Zambrano, presidente de Fetrasalud, minutos antes de la llegada de los colectivos armados y vestidos con franelas que tenían estampado el emblema del candidato a la reelección Nicolás Maduro.

Camillas corroídas por el óxido, paredes agrietadas, sin aire acondicionado y con instalaciones sanitarias desmanteladas, así se encuentra la morgue de ese centro de salud, que por sus características de origen, fue diseñada para almacenar hasta 15 cadáveres y en la que actualmente yacen hasta 100 cuerpos a la espera de un traslado hacia unidades de medicina forense para cumplir los trámites legales de entrega. Es decir 567% de hacinamiento, de acuerdo con datos ofrecidos por los trabajadores de ese departamento.

El insoportable mal olor delata la descomposición, producto de la precariedad con la que son manejados y depositados los cuerpos. Imágenes obtenidas por la periodista Raylí Luján, una de las reporteras sitiadas y amedrentadas en el centro asistencial revelan el colapso de un lugar que funciona como escuela de futuros médicos.

El relato de familiares y trabajadores coincide: “la desidia se apoderó del hospital, pero no tenemos a donde ir”, expresó resignada Noelia Abache, esposa de un paciente internado con dengue hemorrágico, al que le ha debido comprar desde el yelco para administrarle el suero y los medicamentos hasta una pequeña colchoneta dispuesta en un espacio habilitado como sala de emergencia alterna, pues la original funciona a medias; con fallas en el aire acondicionada y filtraciones.

En el área de quirófanos la situación no es más alentadora, apenas tres pabellones están aptos para atender pacientes, aunque no en óptimas condiciones higiénicas. La disponibilidad de camillas y sillas de ruedas ha sido rebasada, el ritmo de entrada de pacientes nuevos supera a los que son dados de alta. El deterioro del sistema de salud no será trasmitido.

