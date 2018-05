Kellogg’s: Uso indebido de nuestras marcas constituye una apropiación indebida no autorizada

ND / 17 may 2018.- La multinacional Kellogg’s, que recientemente cesó operaciones en el país, advirtió a la ciudadanía sobre el uso indebido de sus marcas por parte del Gobierno venezolano. Además, dijo que no se hacen responsables por la calidad de los cereales que allí se lleguen a producir.

A través de un comunicado difundido por El Universal, Alimentos Kellogg’s informó a la colectividad en general “que su planta de elaboración de cereal ubicada en Maracay, estado Aragua, ha sido tomada por el Gobierno Venezolano el día 15 de mayo de 2018”.

La compañía precisó además que: “Como consecuencia de la toma de nuestra planta por parte del Gobierno, a partir del día 15 de mayo de 2018, Kellogg’s no se hace responsable por el uso que se haga de sus instalaciones y equipos, de la seguridad de los operarios, de las comunidades vecinas, así como tampoco de la calidad de los productos que ahí se lleguen a producir”.

“Advertimos que el uso indebido de los nombres comerciales y de las marcas propiedad de Kellogg’s constituye una apropiación indebida no autorizada y Kellogg’s ejercerá las acciones legales disponibles que considere pertinente”, enfatizó Kellogg’s.

Este miércoles el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunció la reactivación de las operaciones de la empresa Kellogg’s.

“Solo 24 horas pasaron para volver a reactivar la planta. Los trabajadores tienen suficiente materia prima para una producción de aproximadamente tres meses, para nosotros seguir avanzando, para abastecer al pueblo. Y le queremos decir a todo el pueblo venezolano que aquí está la clase obrera unida comprometida para producir alimentos para el pueblo”, dijo durante una transmisión del canal del Estado.

