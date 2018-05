José Miguel Uzcátegui: Dolarización es extemporánea, inoportuna e inconveniente

Jesús Barreto / 9 may 2018.- El economista José Miguel Uzcátegui descartó que una posible dolarización de la economía venezolana sea la solución más oportuna para corregir los “desbarajustes”, como falta de liquidez monetaria, devaluación e hiperinflación, producto del modelo económico impulsado por el Gobierno actual.

Uzcátegui ofreció sus planteamientos durante su intervención como invitado en el programa Vladimir a la 1, por Globovisión.

“En el caso venezolano la medida de dolarización es extemporánea, inoportuna e inconveniente. Dadas las circunstancias actuales del país, un cambio tan brusco tendría un efecto contraproducente que afectaría a los sectores más vulnerables de la población”, afirmó.

Aunque el economista dijo discrepar del planteamiento, que ha sido defendido por algunos actores económicos, como Francisco Rodríguez, asesor del candidato presidencial Henri Falcón, aclaró que su implementación no representa un problema para la soberanía nacional.

“El problema de la soberanía es una posición política, no hay un problema patriótico en dolarizar. Lo que se debe buscar es defensa de la economía con políticas que nos lleven a no ser dependientes de decisiones de terceros, como es el caso de las reservas internacionales”, añadió.

El también profesor universitario recalcó que la economía venezolana requiere, más que la puesta en circulación de otra moneda, generar un ambiente que genere estabilidad para atraer la inversión foránea, mediante el regreso al cauce institucional, que dé certidumbre a los inversionistas, por lo que fustigó el rol de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Urge una economía abierta al capital extranjero, darle más participación a empresas que inviertan y coloquen dólares donde se necesita. La Constituyente amenaza la estabilidad, la legitimidad. La Constituyente no controla, más bien descontrola. Se deben devolver sus competencias a la Asamblea Nacional, para crear un clima de confianza”, resaltó.

Además rechazó la aplicación de una nueva reconversión monetaria, prevista para el 4 de junio, a la que tachó de “improvisada” y de la que duda pueda implementarse finalmente, pues aun no han sido resueltos los problemas técnicos que supone la nueva expresión de la moneda y la puesta en circulación de todo un esquema nuevo de dinero en efectivo.

“Por qué tenemos que ir a un Petro, que no es más que un bolívar devaluado, o la reconversión, eso no va funcionar, porque el sistema bancario por más esfuerzo que se haga no está en capacidad para implementar estos cambios improvisados, además es un gasto innecesario”, expuso.

Etiquetas: dolarización | José Miguel Uzcátegui