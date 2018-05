José María de Viana: Quienes están frente a las hidrológicas del país son escasos de conocimiento

ND / foto: @primerapagina / 4 may 2018.- El expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, consideró este viernes que tanto Hidrocapital como el resto de las hidrológicas del país, están siendo manejadas por personas sin el conocimiento suficiente para atender las complejidades que se presentan de manera inmediata. A esta razón atribuye que tanto Caracas como el interior del país, esté sin servicio de agua por tiempo prolongado.

“Caracas aprendió que una ciudad manejada por personas no capacitadas tiene problemas. La empresa que llegamos a levantar era motivo de orgullo para los caraqueños, íbamos muy poco a Miraflores, porque no teníamos nada que pedir (…) Ahora nos encontramos con averías recurrentes, estamos percibiendo un sistema con múltiples problemas (…) Las cosas complejas tienen que ser manejadas por talento competente, que entiendan el problema, si usted no entiende, no podrá operar. Las personas frente a las hidrológicas del país son personas con buena intención, quizás, muy cercano al Presidente y al partido de Gobierno, pero son escasos de conocimiento, no entienden”, reflexionó De Viana en entrevista para Primera Página por Globovisión.

El ingeniero civil insiste en la necesidad de que Hidrocapital se tome el problema en serio y que desde el Gobierno nacional se realice una auditoría técnica y operacional para que se proceda no solo a reparar una avería sino a dedicarse para que el sistema funcione bien.

“El problema no es aplaudir al presidente sino lograr que los caraqueños tengan agua en sus casa, cuando tenemos una avería tan grave como las de ahora, lo fundamental es que digan qué están haciendo para repararlo, y eso no sucede. Tenemos un mes con problemas de agua. Esta ciudad es enorme y llenarla de agua es un proceso laborioso, pasamos el décimo problema del país, que era el agua, al puesto número uno”.

Recalcó que los sistemas electromecánico deben tener un mantenimiento permanente para evitar que una falla ocurra. “El sistema de Hidrocapital fue diseñado para tener dos embalses de emergencia que pueden suministrar de agua a Caracas por una semana, si usted tiene un problema como el que tiene y esos embalses estuviesen lleno, ninguno nos enteraríamos que hay problemas, pero hoy esos embalses están vacíos y es cuando uno se pregunta por qué”.

Subrayó que aun y cuando la solución al problema no puede ser inmediata, hay cosas puntuales que se pueden reparar en corto tiempo y rápidamente recibir frutos.

“Lo que se dañó en 20 años no se va a reparar en dos días, pero hay cosas que ocurren en 30 días si se sabe dónde está el problema. Lo más importante es que tengamos esperanza, garantías de que se va a trabajar de forma intensa para que esto se convierta en un recuerdo, esa esperanza no la tenemos”.

Sobre la opción de utilizar el agua del Ávila para proveer a Caracas con el líquido, el entrevistado afirmó que tal alternativa “es insuficiente”.

“Caracas necesita 20 toneladas de agua por segundo, la única forma es que se traiga de los grandes embalses y vemos como tienen fallas. Esta ciudad tiene ríos muy pequeños, toda el agua del Ávila no da para un pequeño barrio de Caracas”, concluyó.

