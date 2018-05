José Guerra: Van a posponer la reconversión monetaria y culpar a Trump

ND / 19 may 2018.- El economista y diputado José Guerra asegura este sábado que la reconversión monetaria, prevista para el 4 de junio, va a ser pospuesta.

Así lo dijo vía Twiter: “Razones para posponer la reconversión monetaria: 1.No han llegado los billetes, tal vez porque no han pagado; 2. Los bancos todavía no están preparados en particular, los cajeros no están a punto. Ya el gobierno prepara el discurso culpando a Trump y los banqueros”.

Etiquetas: BCV | guerra | reconversión monetaria