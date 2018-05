La patria del carnet

¿Cuánto falta para que el Carnet de la Patria sea el documento obligatorio en Venezuela? Obligatorio para salir del país. Obligatorio para gestionar el pasaporte. Obligatorio a la hora de ir a los Registros o Notarías. Obligatorio y único documento requerido para cobrar las pensiones en los bancos. Exigido como identificación por los policías y guardias que se apostan en las alcabalas. Solicitado junto con la tarjeta de débito a la hora de pagar nuestras compras. ¿Cuánto falta para que reemplace a nuestra cédula de identidad?

Nicolás, cada vez que tiene una ocasión, se encarga de recordarle a ese pueblo venezolano que depende o aspira obtener sus dádivas que, sin el Carnet de la Patria, no tiene chance. Sin el carnet, no habrá apartamentico de Misión Vivienda. Nada de caja Clap; mucho menos, el dinerito que reparte vía Bono de la Madre, Bono de los Hijos, Bono de Vacaciones, Bono por Trabajar o por no hacerlo. El asunto es que Maduro, con su Carnet de la Patria, ha logrado sumar respaldo; al mismo tiempo que logra subyugar, cada vez más, a quienes por hambre o pobreza –incluso, por qué no, por flojos o sinvergüenzas- se animan a registrarse en ese sistema paralelo de identificación que promete casa, comida y dinero a cambio de una fidelidad absoluta al régimen.

Y eso, explicaría los numeritos de Nicolás en las encuestas; porque, pese al desastre de su gestión, su continuidad garantiza esa caja de hambruna, ese techo mal construido y ese dinero devaluado. Es una promesa de cambio en la pésima calidad de vida generada por el mismo régimen. Es una solución ilusoria. Es una cartilla que condiciona al conformismo a quien la porta. Es un modelo de control cortoplacista, muy perverso, que no erradica el problema; pero, sí genera dependencia, gratitud, sumisión, conchupancia y lealtad. El hombre nuevo de la Revolución que prometió el comandante difunto, y que el régimen actual -continuación “mejorada y ampliada” del anterior- moldea para su beneficio.

Si para algunos compatriotas, la estadía o no en el país, se decide después del 20 de mayo; para otros, la imposición del Carnet de la Patria como único documento válido en Venezuela, será el detonante que pondría en marcha el plan migratorio. “Primero muerta que con ese Carnet de la Patria” le escuché decir a una señora en la panadería; e interpreté su comentario como el último acto de rebeldía de alguien que, seguro, claudicaría ante la exigencia del Carnet en la taquilla de emigración.

Después de casi veinte años con este modelo de “desgobierno” no podemos negar cuán hábil y astuto ha sido el régimen. No podemos menospreciar ni descalificar sus intentos por eternizarse en el poder; porque, sin desmayar, ha logrado imponerse, sin miedo a las amenazas de bloqueos, sanciones o intervención extranjera. El régimen se ha ido blindando, con el apoyo y el respaldo de la gente que empobreció. Les funcionó –y les sigue funcionando- el plan macabro de someter a sus seguidores a la hambruna para luego soltar unas migajas de comida con la que les condiciona la voluntad y el libre albedrío a la membresía del club de la miseria.

Pregunto, ¿seguiremos tan mal quién sabe por cuánto tiempo, que llegará una época en la que muchos, quizá, recuerden con nostalgia estos días y añoren regresar a lo actual? Es fácil doblegar a un pueblo y exigirle respaldo cuando el hambre, la pobreza y la miseria son las que toman las decisiones. Es fácil controlarlo cuando las pequeñas “dosis” de recursos para solventar los problemas sólo las aporta el Estado. Es fácil imaginar, según los escenarios que plantean los expertos, que toda esta distorsión y caos son deliberados para obtener así el control absoluto. Una dominación que, gracias al Carnet, avanza sin resistencia. Un experimento social de control que cada día suma más voluntarios y va restando Patria.

En estos días escuché a un analista comentar que al Carnet le añadirán un chip con el que lograrán identificar si quien lo porta tiene antecedentes penales y que, además, se vinculará con la base de datos de la Misión Vivienda. Un avance tecnológico que celebraría si Venezuela fuera una nación libre y democrática, y no el país empobrecido y desahuciado que es en este momento. Supongo que, posteriormente, luego de invertir el dinero –que no tenemos- para modernizarlo, el carnet se convertirá en la resonancia magnética de los venezolanos con la que el régimen logrará saber, incluso, si por los pensamientos del portador ha pasado alguna intención de renunciar al Socialismo del Siglo XXI.

@mingo_1

Instagram: mingoblancotv

vaya al foro

Etiquetas: José Domingo Blanco