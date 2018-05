Ledezma, la voz del pueblo en el mundo

“Cuando surge un vacío, algo tiene que llenarlo” Haruki Murakami (1949 – ) Escritor y traductor japonés

Venezuela vive una situación inédita. El régimen, legalmente, debe ser la voz del pueblo ante el mundo. Empero, la comunidad internacional, no oye ni acepta esa vocería, porque sencillamente está, totalmente deslegitimada, distanciada y no interpreta el sentir popular. Es obvio, entonces, que alguien debería llevar la voz cantante del pueblo ante el concierto mundial, para llevar la voz del pueblo. Ese vacío había que llenarlo.

Esa importante vocería ante el mundo, que estaba acéfala, la asumió con dignidad, valentía y claridad meridiana, luego de escaparse de las garras de la tiranía, el Dr. Antonio Ledezma. El régimen, que nunca pudo ganarle a pesar del ventajismo, ninguna elección popular, abusando del poder, actuando vengativamente, le robó los presupuestos, le quitó las competencias y para sacarlo de las calles lo encarceló y no como nunca pudo fabricarle un delito, lo secuestró en su casa. Intentó anularlo. No pudo y no podrá.

En ese tiempo a Ledezma, le violaron todos los derechos políticos, civiles y humanos. Intentaron quebrarle su férrea voluntad en la lucha por la democracia, la libertad y la defensa de la dignidad del pueblo que lo eligió y reeligió. No pudieron y en el menor descuido se les escapó, para suerte del venezolano, que ahora, tiene un líder con voz propia, que interpreta prístinamente sus angustias, aspiraciones y esperanzas, haciéndola escuchar en todos los escenarios del concierto internacional. Es la espada de Bolívar que brilla con el verbo de Ledezma llevando la verdad de nuestro gentilicio. En ese escenario, también, derrota al régimen.

Venezuela requiere con urgencia una intervención humanitaria internacional. Hay que detener el genocidio silencio del cual es víctima el pueblo por acción y omisión del régimen de Maduro. Eso no tiene discusión. Es la prioridad. Los organismos internacionales y los países de todos los continentes tienen que continuar apretando las tuercas al jefe y la pandilla que nos desgobierna. No al pueblo. Eso lo deja bien claro Ledezma. Hay que obligar por la vía de las sanciones y confiscación de las riquezas producto del saqueo al cual someten al país a que, abran la posibilidad de elecciones libres, transparentes y competitivas. Y más aun que den paso a un gobierno de transición y unidad nacional. Es el objetivo.

Ese es el objetivo de Ledezma en su peregrinar por el mundo llevando la voz del pueblo venezolano. El rol de canciller del pueblo, que ejerce con brillo indiscutible Ledezma, lo califica, sin temor a equívocos, para que el TSJ en el exilio, al decretar la ausencia absoluta del dictador por estar incurso en la corrupción de Odebrecht, lo nombre presidente de la transición, se evite el vacío de poder y se le otorgue a Antonio Ledezma la voz institucional de hecho y derecho para que remate con éxito su lucha por la democracia, la libertad y la dignidad de la patria de Bolívar.

Es la hora de las grandes decisiones y el pueblo está obligado a echar mano de los mejores hombres para la salvación de la patria. Antonio Ledezma, que es la voz del pueblo en el mundo, posee liderazgo, inteligencia, capacidad, coraje y mano firme para conducir la nave del estado a puerto seguro. Vienen tiempos difíciles, pero interesantes para la solución de la espantosa crisis del país. No podemos permitir que surja algún vacío. Hay que llenarlo con las mejores voluntades. Venezuela tiene futuro.

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com/

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar