Jorge Roig a Falcón y Bertucci: ¿Cuál es su agenda del 21 de mayo?

ND / 14 may 2018.- El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, rechazó este lunes las críticas a la oposición venezolana sobre el no tener una ruta clara para el 21 de mayo, un día después de los comicios presidenciales en el que, asegura, ganará Nicolás Maduro. “La oposición ha sido muy mala comunicando y eso tenemos que reconocerlo, esto debió tener una ruta comunicada, pero más allá de eso, la ruta es deslegitimar el proceso, que la gente sepa que esto es un fraude cantado. El 21 ciertamente no se acaba, hay que seguir reclamando condiciones justas, tenemos una comunidad internacional que está ejerciendo su trabajo, pero contamos con una hiperinflación y una economía que también se va a encargar de que haya una ruptura interna en el poder y se convoquen a elecciones justas…critican y preguntan a la oposición cuál es la agenda del 21, yo le preguntaría a Falcón y Bertucci cuál es su agenda. Quedarse con una oposición partida, descompuesta, quedarse en contra de todo el mundo. Estamos con mucha incertidumbre”, expresó Roig en entrevista para Primera Página, por Globovisión.

El también integrante del equipo de asesores de la MUD en la mesa de diálogo en República Dominicana considera que quien participe en los comicios del 20-M estará haciendo un flaco servicio a la comunidad internacional que busca deslegitimar este proceso.

“Tenemos que convencernos que no es un ejercicio electoral justo. Para mí, el peor de los escenarios y es el que va a ocurrir, es que el señor Falcón y el señor Bertucci, salgan el 20 de mayo en la noche diciendo ‘perdí0, y reconozcan al señor Maduro como presidente y legitiman un proceso que el mundo no va a reconocer. Ahora el mejor de los escenarios es sin duda la renuncia de Henri Falcón, que diga que no están las condiciones dadas”.

Jorge Roig también se refirió a la posibilidad de un nuevo diálogo entre las partes, hecho que descartó sin titubear.

“Aquí no hay intenciones reales de diálogo, el Gobierno se sienta a más o menos conversar cuando ven que están perdiendo el poder o tienen las calles medio vacías. No creo en la capacidad de diálogo, hasta ahora no lo han demostrado”, sostuvo.

Recalcó que la oposición venezolana siempre apostará por el escenario electoral para cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, “no veo otra forma de salir de él”, acotó.

Retomando el tema electoral, insistió en que Henri Falcón no demuestra la emoción electoral y que está “jugando” por intereses personales, así como en su momento –asevera- lo hicieron los partidos que integran el G-4.

“Para Falcón esto tiene mucha ganancia política, él perdió en su estado y estuvo a punto de ser un cadáver político, y hoy estamos hablando de él (…) el escenario es no votar, sería una demostración evidente que esta sociedad protesta contra ese proceso electoral, daría una señal interna a los partidos del poder como una opinión pública internacional, me parece la mejor manera de protestar”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: agenda | elecciones | Fedecámaras | Henri Falcón | Javier Bertucci | Jorge Roig