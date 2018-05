Jorge Rodríguez: Han sufragado más de 2 millones de personas

ND / 20 may 2018.- El jefe del comando de campaña Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, precisó que desde horas de la mañana se registra una “excelente” afluencia de votantes. Según indicó, alrededor de las 09.30 a.m. ya habían sufragado más de 2.500.000 personas.

“A esta hora más de 2 millones y medio de personas ya han sufragado en los más de 14.000 centros de votación, esos son los reportes que el Comando de la Patria Simón Bolívar ha recibido de todo el país. Más de 2 millones y medio de venezolanos han pasado ya por las máquinas de votación y han escogido a su candidato de preferencia para la Presidencia de la República y a los candidatos para los consejos legislativos estadales”, manifestó en rueda de prensa.

Rodríguez agradeció a los votantes que ya acudieron a sus respectivos centros. “Gracias. Votaron por sus hijos, votaron por el futuro de paz que nos merecemos todos. Y a quienes todavía no han sufragado: vamos, a votar por Venezuela, a votar para que el mundo entero escuche la voz de millones, la voz de todos. Vamos. Es un proceso sencillo, es un proceso fácil”, instó.

Aseguró que hay “una excelente afluencia en la gran mayoría de los centros de votación del país”, al tiempo que recalcó que se trata de un “voto trascendente” y para mandar un mensaje al mundo.

“Tenemos derecho a la paz, tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a resolver nuestros asuntos por las vías que nuestra Constitución establece, que son las vías de la convivencia pacífica y democrática”, puntualizó.

Hizo un llamado a los venezolanos a votar. “Y le decimos a usted señora: su voto importa, tanto como cualquier otro voto o cualquier otra opinión de los venezolanos. Se lo decimos a usted señor, si todavía no ha sufragado: vaya. Es muy sencillo, es muy rápido, porque el sistema electoral venezolano es el más eficaz y transparente del mundo entero”, sostuvo.

Por otro lado, desestimó las declaraciones del Frente Amplio de Venezuela, a quienes calificó como “fantasmas de la política”.

“No están invitados a la fiesta, ellos se autoexcluyeron de la fiesta. La mesa estuvo servida, ellos prefirieron un camino distinto al democrático (…) Si algo ha caracterizado la historia de los abstencionistas en Venezuela es que tienden a la desaparición”, aseveró.

Se refirió a los puntos rojos, que, según denuncias de las redes sociales, estarían ubicados muy cerca de los centros de votación. “El acuerdo de garantías suscrito con la oposición venezolana, que está basado en las garantías ya acordadas en el diálogo de República Dominicana, establece que los puntos tricolor pueden estar instalados a más de 200 metros de los centros de votación. En efecto, hemos estado en contacto permanente con autoridades del Consejo Nacional Electoral de cada uno de los estados y cuando se presenta una situación, que han sido muy escasas, de inmediato procedemos al traslado a lo que está establecido en los acuerdos, más de 200 metros”, puntualizó.

Finalmente dijo que estos comicios son una “fiesta democrática” y destacó que existe “alegría, compañerismo, camadarería entre las personas que están en las filas de votación”.

Etiquetas: Jorge Rodríguez | Presidenciales 2018