Jorge Rodríguez: Si no ganamos estamos dispuestos a una transición inmediata

ND / 18 may 2018.- El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó este viernes que de resultar electo el domingo otro candidato distinto al presidente Nicolás Maduro, este aceptará los resultados y trabajará en función de un proceso de transición inmediata. “El presidente (Nicolás Maduro) lo ha dicho y es nuestro accionar. En dos ocasiones hemos perdido las elecciones y hemos reconocido el resultado de inmediato, independientemente de cuál haya sido la actitud de la oposición venezolana. No ha ocurrido así con algunos sectores de la oposición que tienen la mala costumbre de reconocer solo cuando ganan. Aspiramos que en esta oportunidad reconozcan los resultados. Si el presidente Maduro pierde por un voto, él lo reconocerá y en consecuencia actuaremos para que se dé ese proceso de transición. Ahora, si ocurre lo contrario, entonces hacemos el llamado para que se respete”, dijo Rodríguez durante una rueda de prensa ofrecida a medios internacionales.



Ayuda humanitaria

El titular de la cartera de Comunicación e Información en el país, también fue consultado sobre la posibilidad de abrir un canal humanitario para Venezuela, de cara a un próximo plan de Gobierno prometido por Maduro, si resulta ganador, a lo que respondió:

“Hay mucha hipocresía con eso del canal humanitario. Nosotros no hemos negado que producto del bloqueo financiero y la guerra económica se nos ha generado problemas económicos, pero aun así, 6 millones de familia reciben cada mes el mercado en la puerta de su casa sin ningún acto proselitista. Cuando en la mesa de diálogo en República Dominicana se planteó acceder a algún apoyo o ayuda, no es como lo plantea organizaciones, eso es una excusa para tratar de agredir a Venezuela. Nos parece sospechoso que sea el jefe del Comando Sur, John Kerry, quien hata eta petición”.

Y prosiguió: “Cuando algunas instituciones cercanas a la oposición, como Cáritas, por ejemplo, planteó hacer algún tipo de préstamos de medicinas, nosotros le dijimos, sí, préstanos. Estamos listos, te vamos a pagar, nosotros somos buenos pagando; y hasta los momentos ni una aspirina de Cáritas, nada. Hay mucha hipocresía en ese llamado a la ayuda humanitaria”, destacó el también dirigente del Partido de Gobierno.

A Santos

Jorge Rodríguez hizo mención a las últimas declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien asegura que su homólogo venezolano cedulará a colombianos para que voten por él este 20 de mayo.

“Cada vez que el señor Santos quiere decir algo para que le presten atención, señala a ‘fuentes de inteligencia me dijeron’. Esta vez las ‘fuentes de inteligencia’ le dijeron que íbamos a traer colombianos para que votaran por Maduro el domingo, o sea, él está reconociendo que Maduro tiene una alta popularidad en Colombia”, expresó Rodríguez sonriendo.

“Nosotros no nos metemos en los asuntos de Colombia, eso simplemente son provocaciones. A Santos hay que decirle: ‘Adiós y que te vaya bien’. Quedará como jarrón chino como ha pasado con todos los presidentes de Colombia”, agregó el Ministro.

Desmintió que el presidente Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente estén evaluando la posibilidad de eliminar el derecho al voto “secreto y directo” en el próximo proyecto constitucional.

“Los derechos contenidos en esta constitución, todos, no pueden ser sustituidos ni minimizados. Eso está prohibido. Claramente está establecido y será preservado en el próximo proyecto constitucional”, sostuvo.

