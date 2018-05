Jorge Mirabal (MAS): El domingo habrá elecciones, lo demás es pura fantasía

ND / foto: @primerapagina / 15 may 2018.- El subsecretario Nacional del MAS, Jorge Mirabal, desestimó este martes el “último llamado” que hace el Grupo de Lima sobre suspender las elecciones en Venezuela, a su juicio, la llamada comunidad internacional está para “observar” y no para “interferir” en los asuntos del país. “El problema de los venezolanos es de los venezolanos. La única solución para resolver los graves problemas es este domingo, votando; no puede ser que estemos pensando en que los graves problemas en Venezuela obedecen al extranjero y que la solución está afuera, la solución está aquí. Lo que está en el tapete es que este domingo hay elecciones, lo demás es una fantasía, eso es lo cierto”, dijo Mirabal en entrevista para Primera Página, transmitido por Globovisión.

El también jefe del comando de campaña de Henri Falcón, recordó que el candidato prometió tres decretos banderas durante su campaña, primordial –añade- para la reconciliación nacional.

“Hay tres decretos importantes: nuestro candidato ha anunciado como vicepresidente a nuestro amigo Claudio Fermín; apertura del canal humanitario, y el tercer decreto es la liberación de los presos políticos, un compromiso de Henri Falcón. No existe otra forma de resolver los problemas del país que no sea votando”, insistió.

Sobre el llamado a la suspensión de los comicios que también hace la Conferencia Episcopal Venezolana y los llamados a abstención que realizan un sector de la dirigencia política opositora, Mirabal los exhorta a reflexionar y hacer un único llamado al voto “por Venezuela”.

“Si votamos, ganamos. Esa Venezuela del 21 de mayo es la Venezuela que debe unir a todos los venezolanos”.

