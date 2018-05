Jorge Millán: La situación de Pdvsa es desastrosa

ND / 15 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por Caracas, Jorge Millán, calificó este martes como “desastrosa” las condiciones actuales de la industria petrolera del país, sustentando su argumento en el informe presentado por la OPEP que devela que Venezuela produce hoy, menos de 1,4 millones de barriles diarios. “Lo venimos denunciando desde que la Asamblea Nacional se instaló. Hoy es una realidad, vemos una producción que pierde unos 40 ml barriles diarios mensuales (…) pero además tenemos una deuda productiva, le debemos petróleo a Rusia, India, regalamos a Cuba y a algunos países del Caribe; tenemos una deuda financiera altísima, una deuda comercial, y estos litigios, uno de ellos el de ConocoPhillips, que no es el único, hay otro que es una demanda por el doble y está generando consecuencias en la capacidad de distribución de crudo enorme. Estamos hablando que se podía comprometer 300 mil barriles que tenían que ser procesados en la refinería isla para ser enviados a China (…) es una empresa que hace aguas con los pocos ingresos de Venezuela”, expresó el parlamentario en entrevista para Palabras más, palabras menos.

Millán desestimó las denuncias que hace el Gobierno sobre una “persecución política”, pues a su juicio, este panorama petrolero lo que evidencia es un desastre financiero y gerencial, que lo compara incluso con la situación del sistema eléctrico nacional.

“Una crisis casi impensable”, acota el diputado.

Sobre el proceso electoral, el también dirigente de Primero Justicia reiteró su llamado a la abstención, asegura que quien vote este domingo 20 de mayo en los comicios presidenciales “está legitimando una dictadura” que, a su criterio, “traerá más hambre y miseria”.

En ese sentido, pidió a la oposición venezolana continuar con el llamado a concentrarse este miércoles 16 de mayo en la plaza Brión de Chacaito, en Caracas, para marchar hasta la sede de la OEA y exigir “elecciones libres” y denunciar “esta farsa electoral”.

Para el 20 de mayo, agrega el diputado, pide a los afectos a la oposición concentrarse en la iglesia de su parroquia y desde ahí “demostrar el gran pueblo de Venezuela que está en contra de esta farsa que lo único que pretende es dar la sensación de que Maduro es elegido, eso es un mito”, concluyó.

