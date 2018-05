Maduro no cae por votos sino por embargos petroleros

El golpista militar Chávez llega a la presidencia en 1998 con votos sufragados por los electores que son validados y respetados por el entonces Consejo Supremo Electoral, respetaba la voluntad popular. Chávez continua en el poder por el alza constante de los precios del petróleo, que nadie pudo Imaginar. Entonces fue así que el golpista-Chávez se convirtió en líder internacional sin ser Estadista pero “Regalón” de los fondos petroleros con asesoría del diabólico Fidel Castro para imponer el proyecto Foro de San Paulo de Brasil con Lula y compinches de Argentina, Ecuador, Nicaragua (…), un maléfico ensayo de laboratorio fácil de ejecución a través de un recién vestido, coronado sin capacitación académica de los rastrojos de Barinas, trovador, improvisador con el único deseo de llegar a ser pícher del equipo de los yanquis de New York. Esa es la verdad verdadera del vende patria que mandó en Venezuela con gula de poder militar político-económico y arbitrariedad con la oligarquía voraz criolla–extrajera para amasar riqueza indebida superior a la de la cuarta Republica. No todos los amos del valle pescaron en rio revuelto porque Fidel se interpuso como manager del dócil roedor que se creía poseído o superior al Libertador de América sino también de afrodescendientes e Indígenas de los demás continentes.

Hoy somos victima de la hiperinflación y la corrupción que devora ingresos de la empobrecida población y nos toca soportar la caída libre de los precios del petróleo por falta de producción, y quien conduce el Gobierno sin control es un bailarín con casquillos en sus zapatos a media noche sin luz. ¡Qué desgracia Venezuela! Otrora, faro de Sudamérica y ejemplo de democracia plural de los continentes.

Maduro tiene tiempo esperando por el rebote del precio de la cesta petrolera venezolana para afianzarse más en el poder como sucedió con el mandamás Chávez 2006. La nueva oportunidad de aumentar la producción petrolera de Venezuela está en caída libre por la desinversión, falta de mantenimiento y pago oportuno a las empresas trasnacionales que huyen del país por riesgo del capital e inseguridad del personal. Regresaran con medidas judiciales de embargos.

Si el precio del petróleo se mantiene hasta el día de hoy, o sucede el derrumbe por baja del crecimiento económico de china y por la presión del Presidente de EEUU en el mercado del libre comercio, el precio del petróleo puede descender bruscamente. Venezuela país que fue figura principal de la OPEP (hoy de capa caída) será la victima por la corrupción mas grande del planeta, derrocharon billones de dólares sin invertir en infraestructura socioeconómica para bienestar de la población presente y futuro. En consecuencia la estabilidad del déspota en Miraflores es imposible de sostener ni con ejércitos de mercenarios que usa el rey de Marruecos.

La cesta petrolera de Venezuela se estima llegara a 74 dólares el barril en el mejor de los casos según información internacional. Lo que generará al régimen de Maduro más de 1.400 millones de dólares adicionales, por exportaciones de petróleo a los Estados Unidos en el segundo semestre del año. Y le permitiría a Nicolás Maduro seguir en la presidencia de Venezuela el 21 de mayo, a pesar de ser desconocido por las democracias del mundo. Ante el riesgo inminente es necesario cortar de una vez por todas las líneas de suministro de dólares en efectivo al régimen. Y la forma expedita según la fuente diplomática es con un embargo petrolero del gobierno de Trump & al forajido gobierno de Venezuela.

Para aliviar la crisis económica y escasez de productos de primera necesidad es necesario que el embargo petrolero tiene que incluir un programa petrolero por alimentos y medicinas para asegurar que la población reciba la comida y medicamentos de manera segura.

En el supuesto de la importación de petróleo desde Venezuela por parte de Chevron, Citgo y Phillips, entre otros, los dólares deberán ser para comprar alimentos, medicinas importadas desde Estados Unidos. Si la narcodictadura continúa recibiendo el “cash” de las exportaciones a Estados Unidos, Maduro podrá seguir en el poder, porque el aumento del precio de petróleo (y narcotráfico) le dará oxígeno para defender la política corrupta del socialismo del siglo XXI.

Las acciones de los embargos petroleros están en pleno desarrollo solo es necesario determinar el día “D”. Amanecerá y veremos.

En Venezuela no existe motivo alguno para celebrar el primero de Mayo, día internacional de los trabajadores. Hoy no hay puestos de trabajo productivo, las grandes empresas privadas y públicas están cerradas, clausuras, hipotecadas o quebradas y expropiadas por este régimen cubanizado. No podemos permitir que hombres y mujeres decentes, dignas dependan de dádivas humillantes del Gobierno corrompido; debemos forjar nuestro destino con trabajo y esfuerzo propio para renacer nuestra nación.

Ministros de Relaciones Exteriores de los países desarrollados del grupo 7: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y el Alto Representante de la Unión Europea, se reunieron en la ciudad de Toronto los días 22 y 23 de abril de 2018 para coordinar acciones con respecto a la construcción de un mundo pacífico y seguro, además tratar la grave crisis venezolana.

Venezuela no esta sola ni olvida internacionalmente. La huida de millones de gente capacitada, trabajadora productiva mantiene la antorcha de la Libertad viva con la bandera tricolor izada a media asta por dolor pero con la esperanza de reconstruir juntos nuestra querida Venezuela.

Sin ingenuidad, la caída de la dictadura de Nicolás Maduro marcha viento en popa sin violencia ni votando con maquinas tramposas del CNE: los embargos petroleros serán ejecutados a la brevedad sin crear mas calamidades a la población, sino todo lo contrario se producirá la ayuda humanitaria internacional planificada con las ONGs criollas para reducir la aguda crisis humanitaria, y al propio tiempo constituir con las fuerzas vivas de la nación un gobierno de transición pluralista sin exclusión.

Así son las cosas…

