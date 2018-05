La mujer al poder político y económico en Venezuela

Es oportuno reivindicar el talento y capacidad creativa de la mujer venezolana desde cualquier ángulo o posición visual para describir con aproximación la trayectoria que puede emprender, y la huella que puede dejar sin menoscabo en metas a lograr con facilidad y sin apremio en cualquier responsabilidad a desempeñar o asumir aun en circunstancias apremiantes. Controla sus hemisferios con mucha facilidad, destreza y agudeza en difíciles tareas y ejecución.

Las estadísticas ocupacionales señalan que la mujer hoy ocupa el mayor número de puestos de trabajo en distintas actividades del mundo de la administración de recursos humanos. Ahora se suele decir lo contrario de ayer: “Detrás del trabajo de una mujer existe la presencia de un hombre”. El tiempo es el mejor testigo.

El país vive la mayor catástrofe en la historia contemporánea sin que nadie (gobierno o sociedad civil) asuma con gallardía, valentía y responsabilidad daños irreparable o de hondo dolor que padece nuestra población indefensa, paupérrima, moribunda que ha sido diagnosticada por expertos de crisis humanitaria. La grave crisis es calificada como un crimen de lesa humanidad. La indiferencia del gobierno dictatorial ha sido delictual contra la población enferma y empobrecida del país y se niega en recibir la oferta internacional de ayuda humanitaria a la nación. Hace dos décadas fue el faro de Suramérica y la democracia mas estable de Latinoamérica.

Es inconcebible que Venezuela haya hundido en el abismo en esta administración corrupta, inhumana que lleva 20 años gobernando sin resultados positivos sino todo lo contrario se exhiben rostros cadavéricos de niños adultos mayor como zombis, y la diáspora de millones de conciudadanos que huyen por alimentos, medicinas, trabajo seguro, seguridad persona y jurídica, servicios públicos y la perdida de futuro y de convivencia nacional.

En este sentido la mujer venezolana ha jugado y juega un papel preponderante en la defensa del hogar como cabeza de familia aun con su compañero de vida y sus hijos o familiares. Es palpable observar en vivo y en directo la presencia de mujeres en protestas que se realizan en Venezuela. La voz cantante siempre la lleva la mujer frente la represión de los cuerpos policiales y militares que las maltratan sin piedad y consideración.

En consecuencia, es por ello que nuestras mujeres se han ganado el liderazgo con rango superior en defensa de la familia y derechos humanos, socioeconómicos y políticos del ciudadano de a pie, en franco desafío al machismo en esta Tierra de Gracia

En esta primera entrega de opinión: me voy a referir a la dama de hierro: María Corina Machado coordinadora de Vente Venezuela, ha sido bautizada por sus seguidores y admiradores en la lucha incansable sociopolítica que ha realizados por años en defensa de la democracia y por una mejor Venezuela.

La ingeniero, María Corina Machado es persistente, combativa, no descansa para llevar el mensaje propio, diáfano original y correcto sin mentiras sino con la verdad por delante; sin compromisos con sectores para recibir pagos o prebendas como suele suceder en politiquería del país invertido que hemos tenidos por décadas, en consecuencia hay que colocar la pirámide invertida como debe ser: el vértice refleja la excelencia e innovación de los mejores y la base o plataforma masa de trabajadores calificados en los medios de producción para el desarrollo sustentable de la nación.

Con el concurso de todos lograremos la convivencia en esta tierra de gracia que nos dio el hijo del hombre, Dios, orgullo de nuestro gentilicio sin olvidar el glorioso jueves santo, 19 de abril de 1810 antorcha de libertad, luz y emancipación civil del nuevo Mundo de la Monarquía española.

Hoy América y el mundo globalizado reconocen que Venezuela es también tierra de libertadores.

La dama caraqueña, mujer profesional, madre; amada por muchos y juzgada por otros, para seguir llevando a los rincones del país su sueño, ese que retumba en cada lugar que llega y que comparte sin ocultar su emoción: “Una Venezuela llena de gracia”.

Los adversarios políticos de la cresta de los partidos políticos no comulgan con María Corina porque ella se lo ha dicho de frente que no es una tarifada de la política ni hace política como un negocio mercantil o recibe aportes con el compromiso a largo plazo para el financiamiento de sus actividades proselitista. Los que le brindan apoyo creen de verdad en su proyecto- mensaje de soluciones viables que constantemente alimenta en encuentros y conversatorios, contacto directo de abajo hacia el medio de una sociedad fracturada a nivel nacional.

Esa es la diferencia entre María Corina aspirante a la presidencia de la republica y otros aspirantes o repetitivos que son mas de lo mismo sin mensaje convincente para capturar a nuevos y viejos electores. Es más de lo mismo porque a diarios se contradicen en negocios o acuerdos descarados con el Gobierno de Maduro. Se transan entre enchufados y especuladores que andan pescando candidatos con posibilidad de triunfo a cambio de contratos a futuro tal cual hizo Lula da Silva con empresas Odrebecht que hoy está preso por corrupto que salpica la presidencia de Venezuela desde el galáctico Chávez con la santería de los hermanos Castro y compañía.

María Corina es una luchadora política distinta hasta el presente, ójala no cambie de personalidad, las tentaciones son constante. El diablo tentó a Jesús, el hijo del Hombre en la montaña, le ofreció todas las tierras del mundo siempre y cuando se arrodillara ante él como su único Dios único o amo. Jesús de Nazaret no cayo en la trampa sino que le dijo: vete Satanás no eres digo de mi padre nuestro Dios Único y poderoso creador del cielo, de la tierra y el universo, Tu eres un ángel rebelde sin causa. Y, Satanás lo dejo en paz.

Hoy en Venezuela se esta despejando el panorama para que una MUJER conduzca los destinos de la Nación, y derribar el machismo que data desde los arboles de la declaración de la Independencia. Es tradición colonial, la capitanía de Venezuela la clase dominante fue machista y excluyente como ocurrió con Francisco de Miranda y de otros que mencionaremos en otra ocasión.

De modo que esta mujer venezolana, líder con esfuerzo propio la llaman dama de Hierro como la Inglesa: Margaret Thatcher primera Ministra mujer del gobierno del reino Unido (1979-1990) y su fuerte política monetarista y la privatización de las empresas estatales le valió dicho apodo. Y lo mismo la judía Golda Meir. Fue elegida secretaria general de Mapai en 1966 y se convirtió en líder de la oposición, así como la primera mujer ministra de Israel. Con hechos se gano el sobrenombre de dama de hierro. Ambas realizaron una gestión transformadora con resultados asombrosos que aun se recuerdan. Es referencia digna de analizar. María Corina no es solo una mujer dama de hierro, ama de casa, madre y compañera de su amado, es y ha sido una luchadora multidisciplinaria en lo profesional, en política-electoral y defensora de los derechos socioeconómicos de la población venezolana.

No podemos menospreciar a priori cualidades y aspiraciones de la distinguida dama de hierro, inteligente, universitaria, y luchadora social con ideas propias y proyectos de María Corina Machado con credenciales para ser la primera Mujer presidenta de Venezuela, y con el debe ser rescatarla del abismo y colocarla en tierra firme.

Sin duda alguna dirán sus detractores: ¡soñar no cuesta nada!

Así de las cosas.

