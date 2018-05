Carmen María Montiel, al poder en EEUU

Carmen María Montiel es presentadora y periodista venezolana. En 1984 ganó el concurso de Miss Venezuela y nos representó en el concurso de Miss Universo celebrado en Miami, Florida, Estados Unidos el 9 de julio de 1984, donde obtuvo el título de 2ª Finalista.​

Carmen María Montiel Ávila nació en Maracaibo el 19 de diciembre de 1964. Hija de Juan Montiel Guillen y Noemí Ávila de Montiel, una familia de cinco hermanos. Jamás llegó a pensar en ser una reina de la belleza venezolana. Su llegada a Miss Venezuela fue accidental. Conoció a Osmel Sousa en una discoteca, a quien le impactó su lozanía y belleza y le animó a presentarse. Solo tenía 16 años de edad y estudiaba arte. Después se presentó al concurso de Miss Venezuela representando al Estado Zulia, Miss Zulia y lo ganó, pasando a competir por la corona de Miss Universo de ese año 84.

Tras su paso por el concurso de Miss Universo, Carmen María pasó a formar parte del programa matutino “Buenos días Venezuela”. Posteriormente, perteneció al grupo de “cómplices” en el programa de variedades matutino Complicidades, emitido a mediados de los ochenta en Venevisión, canal de Televisión.

En 1988 decide irse a estudiar a los Estados Unidos. Estudió en Carolina del Norte y Tennessee, donde continúo sus estudios de Periodismo. En 1991 obtiene con honores (Magna Cum Laude) su título de Licenciada en Comunicaciones y ese mismo año se muda a Houston, Texas, ciudad en la que reside desde entonces.

Ya en esta ciudad norteamericana empezó a trabajar en Telemundo, pasando pronto a ser la presentadora del noticiero Telemundo-CNN, luego dedicó gran parte de su tiempo en obras benéficas, tanto en Estados Unidos como en otros países, donde su labor altruista es reconocida. Actualmente está retomando su carrera como periodista, sin dejar la beneficencia, labor que le llena en gran medida, por esta meritoria labor, ha recibido varios reconocimientos en ese país y otros donde su ayuda humanitaria ha llegado. Recientemente, se ha postulado como candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Republicano de Estados Unidos, por el Dtto 29 de Texas.

Tiene tres hijos: Alexandra Isabel, Carmen María y Juan Diego, quienes viven con ella y les dedica otra parte importante de su tiempo.

La periodista y ex Miss Venezuela Carmen María Montiel se inscribió como candidata a la nominación por el Partido Republicano para el cargo de representante ante el Congreso federal por el Distrito 29 de Texas, de mayoría hispana y demócrata.

“He visto cómo la corrupción y la mala política destruyeron a mi país y como residente de EEUU por muchas décadas he decidido tomar una posición activa como voz y como representación de la mujer hispana -01 americana”, señaló Montiel con liderazgo en unas declaraciones a Efe minutos antes de inscribirse en el padrón electoral del condado Harris.

Para Montiel será su primera participación como candidata en una contienda política y, aunque lo hace como representante del Partido Republicano, ella se considera una independiente con principios y valores republicanos como “la fe, la familia y la libertad”. “Creo que hay que devolverle la voz al pueblo. Serví como periodista a la zona y conozco muy bien a la población y a las necesidades de ese distrito”, dijo.

Según datos de la Secretaría de Texas, el 61 % de los habitantes inscrito para votar en el Distrito 29 es de origen hispano.

Montiel explicó que los principales puntos de su plataforma política son crear más empleos, reducir los impuestos y proteger al país de lo que ella llama una “mala ejecución” por parte de los políticos tradicionales y sus “falsas promesas”. “Me considero una ganadora y lo he demostrado en toda mi vida y lo seguiré haciendo en el Congreso”, aseguró Montiel, egresada en periodismo de la Tennessee State University en 1991.

Carmen María Montiel pasó a la segunda ronda electoral camino al Congreso de Estados Unidos. “It is a deal, segunda ronda electoral para las primarias, a puro pulso y ganándome el cariño de los votantes”, escribió en su cuenta de Instagram, refiriéndose a su pase directo a la segunda ronda de primarias para optar a un curul en el Congreso de Estados Unidos, en representación de Texas.

Sucede que ninguno de los cuatro candidatos que se disputaban el puesto en el Congreso logró obtener más del 50% de los votos, por lo cual los dos primeros deberán medirse en una segunda vuelta a realizarse el martes 22 de mayo. Y en primer lugar se ubicó Phillip Aronoff con 2.385 votos, esto es, 38,79%. Mientras que la ex reina de belleza venezolana obtuvo 1.440 votos, es decir 23,42%. Tanto Aronoff como Montiel tendrán que competir en mayo por los votos de los otros dos candidatos: Jaimy Blanco, que obtuvo un 21% de la votación, y Robert Schafranek con 16%. Y el ganador tendrá que medirse el 6 de noviembre con la senadora Sylvia R. García, representante del circuito 6 de Texas, y quien fuera elegida por el partido demócrata.

Es un orgullo aun en esta hora de crisis humanitaria y política que vive la población de Venezuela, que la compatriota, Carmen María Montiel haya logrado convertirse en la primera mujer venezolana candidata a la Cámara de Representantes al Congreso de los EEUU por el partido Republicano.

Es significativo el origen y destino de Carmen María, de nacimiento es bendecida por los relámpagos del Catatumbo rayos de energía de luz que cubre el Lago de Maracaibo. Maracaibo tierra del sol amado. Carmen María Montiel Ávila también tiene sus querencias y descendencia llanera por su abuela doña Narcisa Ávila, quien era nativa del Estado Barinas de un pueblo de brisas cordilleranas del pie de monte andino barinés: Altamira de Cáceres primer asentamiento de la fundación de Barinas, Carmen María cuenta que en sus tiempos de vacaciones junto con su familia venían al estado Barinas a la casa de su tía Hilda Ávila de Camacho en Altamira o si no se hospedaban en el Hotel Llano Alto de la Conahotu, hoy en día es la sede de la Universidad-Unellez, es por eso que Carmen María tiene como eslogan: soy maracucha-llanera. Cuando expresa con mucha precisión que llega donde quiere “…Me considero una ganadora y lo he demostrado en toda mi vida y lo seguiré haciendo en el Congreso de los EEUU…”

Esta lucha es titánica para ser representante al Distrito 29 en el Capitolio de Washington pero se puede lograr con Carmen María quien cuenta no solo con el apoyo de sus hijos Alexandra Isabel, Carmen María y Juan Diego quienes están con ella en todas las luchas de su vida tal como se pudo observar en las primarias del 06 de marzo. Estamos seguros que de la mano de Dios todo poderoso y con la participación de la mayoría de los seguidores del partido Republicano no solo latinos sino todos convertidos en uno solo le darán su voto a esta mujer líder quien se ha caído muchas veces pero ha tenido la valentía de levantarse, sacudirse y comenzar de nuevo. Carmen María Montiel no es solo oriunda de un país el cual perdió por la entrada del regimen castrocomunismochavismo.

Su reto y desafío es convertirse en voz de gente laboriosa de la tierra que escogió para vivir y criar a sus hijos, quienes solo exigen respeto y seguridad por los derechos.

¡Ella los hará valer! ¡Solo pide la confianza para lograrlo! sé que lo va a conseguir y que en la segunda vuelta comenzó a sufragar los texanos desde el día 13 de mayo terminará el dia 22 de mayo del 2018 y de esta jornada de la segunda vuelta, se convertiría en candidata del Partido Republicano a Representante al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito de Texas.

Las mujeres al Poder Político y Económico dentro y fuera de Venezuela. La constancia con valores vence.

